ÀÐÅÄ·ò»á¡¡¥³¥áÇÀ¶È¤ÎÌ¤Íè¤ØÄó¸À¡¡ÉÊ¼ï²þÎÉ¾å²ó¤ë²¹ÃÈ²½Â®ÅÙ¤Ë·üÇ°¡¡À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¶É´Ñ¤Ç¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe¡¡HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀÐÅÄ·ò»á¤¬2Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡ÖËÙ½áLive¡¡Junction¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥³¥áÂÐºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥áÉÔÂ¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤òÃæ»ß¤·¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°Â²Á¤Ê¥³¥á¤ÎÊü½Ð¤ò¼Â»Ü¡£5·î31Æü¤«¤é¾®Çä¶È¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï°Â²Á¤«¥³¥á¤¬ÆÏ¤»Ï¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¥µ¥¤¥É¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤º¤ËÅ¾ºî¤·¤¿¤ê¡¢Å±Âà¤¹¤ë¿Í¤â¡£À¸»º¼Ô¼«ÂÎ¤âÄ¶¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ì¤Íè¤Îºî¤ê¼êÌäÂê¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë¡¢ÀÐÅÄ»á¤Ï¡ÖÄ¹´üÅª¤ËÇÀ¶ÈÎ©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤¦ÇÀ¶È¤Î¹ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤âµÄÏÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹ñ¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¥³¥áÀ¸»º¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·³ã¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·³ã¤âÀ¨¤¯½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤À¤±¤É¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ç¤É¤ó¤É¤ó½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÉÊ¼ï¤È¤·¤Æ¡Ø¿·Ç·½õ¡Ù¤È¤¤¤¦½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤¥³¥á¤ÎÉÊ¼ï¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÈÁÛÄê°Ê¾å¤Ë²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÇÀ²È¤Îºî¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤è¤ê¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¶É´Ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥á¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÀïÎ¬¤â¡¢ÀìÌç²È¤Ê¤ê¹ñ¤Ê¤ê¤¬°ì½ï¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÇÀÀ¯¤È²¹ÃÈ²½¤È¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤À¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£