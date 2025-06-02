2025·§ËÜ¸©¹â¹»ÁíÂÎ¡¡6·î2Æü(·î)¤ÎÍ¥¾¡¹»¤Ï¡©·ë²Ì¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡Ú¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡Ã¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¡Ã¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡Ã¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Û
6·î2Æü(·î)¤Î»î¹ç
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»Ò
·è¾¡¤Ï6Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿®°¦½÷³Ø±¡¤ÈÄÃÀ¾¤ÎÀï¤¤¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÀÜÀï¤ÎËö¡¢ÄÃÀ¾¤¬¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2025·§ËÜ¸©¹â¹»ÁíÂÎ¡¡6·î2Æü(·î)¤ÎÍ¥¾¡¹»¤Ï¡©·ë²Ì¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡Ú¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡Ã¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¡Ã¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡Ã¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Û
¤½¤Î¸å¤Ï¾¡Éé¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿®°¦½÷³Ø±¡¤¬·Ò¤¤¤Ç¡¢·Ò¤¤¤Ç¡Ä¥¨ー¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¼¯»ÒÌÚÈþÍ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬·è¤á¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Úー¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿®°¦½÷³Ø±¡¤ÎÇ´¤ê¾¡¤Á¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡ËÄÃÀ¾ 25 - 23 ¿®°¦½÷³Ø±¡
¡ÊÂè2¥»¥Ã¥È¡Ë¿®°¦½÷³Ø±¡ 25 - 21 ÄÃÀ¾
¡ÊÂè3¥»¥Ã¥È¡Ë¿®°¦½÷³Ø±¡ 25 - 22 ÄÃÀ¾
¡ÊÂè4¥»¥Ã¥È¡Ë¿®°¦½÷³Ø±¡ 25 - 23 ÄÃÀ¾
¡Ú·ë²Ì¡Û¿®°¦½÷³Ø±¡ 3 - 1 ÄÃÀ¾
¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»Ò
²¦¼Ô¡¦ÄÃÀ¾¤Ë·§ËÜ¹©¶È¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤ÇÄÃÀ¾¤¬3¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¡£¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤Ç¡¢13Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡ËÄÃÀ¾ 25 - 12 ·§ËÜ¹©¶È
¡ÊÂè2¥»¥Ã¥È¡ËÄÃÀ¾ 25 - 16 ·§ËÜ¹©¶È
¡ÊÂè3¥»¥Ã¥È¡ËÄÃÀ¾ 25 - 8 ·§ËÜ¹©¶È
¡Ú·ë²Ì¡ÛÄÃÀ¾ 3 - 0 ·§ËÜ¹©¶È
¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÃË»Ò
¿·¿ÍÀï·è¾¡¤ÈÆ±¤¸¥«ー¥É¤Ç¡¢Ê¸ÆÁ¤È·§ËÜ¹©¶È¤ÎÀï¤¤¡£¿·¿ÍÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ê¸ÆÁ¤Ï¡¢1²óÉ½¤Ë3ÈÖ¡¦¾åÌîÀÀ²æ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£
3²óÉ½¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç5ÈÖ¡¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇÏ¾ì¸×Å°¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¡¢Á÷µå¤¬¥Üー¥ë¥Ç¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿ÊÎÝ¤Ç¼«¤é¤â¥Ûー¥à¤Ø´Ô¤ê°ìµó¡¢4ÆÀÅÀ¡£
Ê¸ÆÁ¤¬11ÂÐ1¤Ç·§ËÜ¹©¶È¤ò°µÅÝ¤·¡¢23Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë½÷»Ò
¶ÌÌ¾½÷»Ò¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ë²Ì¡Û¶ÌÌ¾½÷»Ò 11 - 2 Ê¸ÆÁ
¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë½÷»Ò
¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡¢½÷»Ò¤Î·è¾¡¤ÏÀé¸¶Âæ¤È¥ëー¥Æ¥ë³Ø±¡¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç»Ä¤ê30ÉÃ¤ÇÀé¸¶Âæ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¥ëー¥Æ¥ë³Ø±¡¤Î¹¶·â¤ÏÈ¿Â§¤¬¤¢¤ê¹¶¼é¸òÂå¡£
¹¶¤á¤ëÀé¸¶Âæ¤Ï°ìµ¤¤ËÁ°Àþ¤Ø¡£ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¹âÌîÀ»²»¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬·è¤á¡¢µÕÅ¾¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç½ªÎ»¡£·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ç¡¢Àé¸¶Âæ¤¬4Ï¢ÇÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ú·ë²Ì¡ÛÀé¸¶Âæ 26 - 25 ¥ëー¥Æ¥ë³Ø±¡
¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÃË»Ò
ÃË»Ò¤Ï¶å½£³Ø±¡¤¬3Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ë²Ì¡Û¶å½£³Ø±¡ 31 - 22 Àé¸¶Âæ
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë½÷»Ò
·è¾¡¤Ï·ÄÀ¿¤È·§ËÜ¾¦¶È¡£·ÄÀ¿¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÎ±³ØÀ¸¥Õ¥§¥¤¥Ð¡¦¥Ø¥ó¥êー¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¹¶¼é¤Ç¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¾¦¶È¤Ï·ÄÀ¿¤Î¸Ç¤¤¼é¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢¥´ー¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤º¡£·ÄÀ¿¤¬3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ë²Ì¡Û·ÄÀ¿ 86 - 70 ·§ËÜ¾¦¶È
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò
ÃË»Ò¤Ï¶å½£³Ø±¡¤¬°µ¾¡¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú·ë²Ì¡Û¶å½£³Ø±¡ 136 - 88 ·§ËÜ¹©¶È
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°,
Áòµ·,
¾åÅÄ,
Ê©ÃÅ,
ÂçÁ¥,
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢