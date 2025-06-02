¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ØÎ×¤à¥·¥¢¥«¥à¡ÖÁê¼ê¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Áー¥à¤À¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡6·î1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö5·î31Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ï¡ÖNBA¥×¥ìー¥ª¥Õ2025¡×¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè6Àï¤Ç¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Ë125－108¤Ç¾¡Íø¤·¡¢4¾¡2ÇÔ¤Ç¥·¥êー¥ºÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥·¥¢¥«¥à¤Ï¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨55.6¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê10¡¿18¡Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨60.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê3¡¿5¡Ë¤Ç¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î·×31ÆÀÅÀ¤Ë5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈË½¤ì²ó¤Ã¤¿¡£¥·¥êー¥ºÊ¿¶Ñ24.8ÆÀÅÀ5.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.5¥¢¥·¥¹¥È1.3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨52.4¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨50.0¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä9Ì¾¤Î¤¦¤Á5Ì¾¤«¤éÆÀÉ¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¤¥µー¥º¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï2000Ç¯°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¡£¥·¥¢¥«¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º»þÂå¤Î2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ò4¾¡2ÇÔ¤ÇÅÝ¤·¤ÆNBA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¥é¥×¥¿ー¥º¤«¤é¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢ÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤ØÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿31ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥·¥êー¥º¤ò½ª¤¨¤Æ¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢NBA¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁè¤¦µ¡²ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×
¡¡2019Ç¯¤ÎÍ¥¾¡»þ¡¢¥·¥¢¥«¥à¤Ï¥¥ã¥ê¥¢3Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¤Ç¡¢¥í¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¡Ê¸½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¤ä¥«¥¤¥ë¡¦¥é¥¦¥êー¡Ê¸½¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Ö¥êー¥È¡Ê¸½¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¬¥½¥ë¡¢¥µー¥¸¡¦¥¤¥Ð¥«¡¢¥À¥Ëー¡¦¥°¥êー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥·¥¢¥«¥à¤Ï¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ16»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ21.1ÆÀÅÀ5.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë3.3¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤¹¼ç¼´¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¤Ë½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2025¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥·¥¢¥«¥à¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤ÈÄº¾å·èÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÏNBA¤Î¥Ù¥¹¥È¥Áー¥à¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ø3Ç¯ÌÜ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ÎÉñÂæ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥Ú¥¤¥µー¥º¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥Àー¤È¤Î¥·¥êー¥º¤ØÎ×¤à¥·¥¢¥«¥à¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎNBA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÃË¤ÎÂç³èÌö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤ー¥¹¥È·è¾¡¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥·¥¢¥«¥à¤Î¹¥¥×¥ìー½¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª