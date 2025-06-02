Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢²ÈÂ²¥×¥ê¥¯¥é¸ø³«¡Ö¤ª¤á¤á¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Î»È¤¤Êý¾å¼ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/02¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤¬6·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë
Ìø¸¶¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥×¥ê¥¯¥é¾Ð¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢É×¤ÈÌ¼2¿Í¤È»£±Æ¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ì¼¤äÉ×¤Î´é¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç±£¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ìø¸¶¤Ï¥×¥ê¥¯¥é¤Î²Ã¹©µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜ¤¬Âç¤¤¯¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤á¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Î»È¤¤Êý¾å¼ê¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìø¸¶¤Ï2019Ç¯2·î¡¢1ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£2023Ç¯4·î¤ËInstagram¤ò³«Àß¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ç¾ÀËãáã¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë
¢¡Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢²ÈÂ²¥×¥ê¥¯¥éÈäÏª
Ìø¸¶¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥×¥ê¥¯¥é¾Ð¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢É×¤ÈÌ¼2¿Í¤È»£±Æ¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ì¼¤äÉ×¤Î´é¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç±£¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ìø¸¶¤Ï¥×¥ê¥¯¥é¤Î²Ã¹©µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜ¤¬Âç¤¤¯¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤á¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Î»È¤¤Êý¾å¼ê¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìø¸¶¤Ï2019Ç¯2·î¡¢1ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£2023Ç¯4·î¤ËInstagram¤ò³«Àß¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ç¾ÀËãáã¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û