レゴ(R) ブロックから、映画『ワイルド・スピード』シリーズとコラボレーションした新グッズが登場。

劇中のシーンを彷彿とさせるディテールやカラーリング、ギミックなどの精巧な作りで、大人も子どもも夢中になれる2つのレゴ(R) セットがラインナップされます!

レゴ(R) ブロック 映画『ワイルド・スピード』シリーズ コラボレーショングッズ

発売日:2025年6月1日(日)

世界中で人気を誇るカーアクション映画『ワイルド・スピード』シリーズとコラボレーションしたグッズを展開しているレゴ(R) ブロック。

作中に登場する名車を再現したグッズが「レゴ(R)スピードチャンピオン」と「レゴ(R)テクニック」から販売されています。

映画ファンはもちろん、クルマ好きの大人や子どもまで幅広い層が楽しめるラインナップです。

好評発売中の「レゴ(R)テクニック Fast & Furious Toyota Supra MK4」に続き、新しく2つのレゴ(R)セットが新たに発売されています!

レゴ(R)テクニック ワイルド・スピード 日産スカイラインGT-R (R34)

発売日:2025年6月1日(日)

価格:20,480円(税込)

対象年齢:18歳以上

ピース数:1,410個

サイズ:(約)高さ12cm × 長さ41cm × 幅18cm

映画『ワイルド・スピード』シリーズに登場する名車「日産スカイラインGT-R(R34)」が、レゴ(R)テクニックシリーズに登場。

ステアリングや前後輪のサスペンション、ボンネット内の6気筒エンジンまで、実車がリアルに再現されています。

また、レゴ(R)テクニックシリーズ初登場のドリフト走行機能を使うと車体が持ち上り、お気に入りのレースシーンが再現可能。

ドアを開ければ、運転席やNOSボンベ3本も、映画そのままに再現されています!

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Nissan Motor Co., Ltd. trademarks, designs, copyrights and/or other intellectual property rights used under license.

Toyo Tires® is a registered trademark of Toyo Tire Corporation and used under license.

レゴ(R)スピードチャンピオン ワイルド・スピードX2 ホンダ S2000

発売日:2025年6月1日(日)

価格:3,980円(税込)

対象年齢:9歳以上

ピース数:300個

サイズ:(約)高さ4cm × 長さ16cm × 幅7cm

レゴ(R)スピードチャンピオンシリーズには、映画『ワイルド・スピードX2』の劇中で、ワイルドな走りを繰り広げた「ホンダ S2000」が登場。

劇中でスーキーが乗り回した、ピンクのオープンカーの特徴をリアルに再現したレゴ(R)セットです。

テレビ画面からリアウィングやグリル、ヘッドライト、さらに車輪やアニメ調のペイントまで、実車さながらに再現。

スーキーのミニフィギュアを運転席に乗せれば、ストリートレースごっこも楽しめます!

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

HONDA OFFICIAL LICENSED PRODUCT. Designed, manufactured, and distributed by or for Lego System A/S. Intellectual property of Honda Motor Co., Ltd. used under license by American Honda Motor Co., Inc.

レゴ(R)テクニック Fast & Furious Toyota Supra MK4

発売日:発売中

価格:9,280円(税込)

対象年齢:9歳以上

ピース数:810個

サイズ:(約)高さ8cm × 長さ30cm × 幅13cm

映画『ワイルド・スピードX2』に登場する名車「トヨタ スープラ」を再現した「レゴ(R)テクニック Fast & Furious Toyota Supra MK4」

6気筒エンジンをはじめ、ステアリングやボンネット、取り外せるタルガトップなどリアルなギミックを搭載したレゴ(R)テクニックシリーズのレゴ(R)セットです。

トランクにはNOSボンベ2本も付属し、『ワイルド・スピード』のスリルあふれる走りを想像しながら遊ベます☆

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.

Designs of Toyota cars and all other associated marks, emblems and designs are intellectual property rights of Toyota Motor Corporation and used with permission.

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

映画『ワイルド・スピード』シリーズに登場する名車を再現した、大人も夢中になるレゴ(R)セットに、2つの新製品が登場。

2025年6月1日より新たに発売されている、レゴ(R) ブロック 映画『ワイルド・スピード』シリーズ コラボレーショングッズの紹介でした☆

