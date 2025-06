ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに「開業10周年限定オリジナルルームキー付き宿泊プラン」が登場。

開業10周年を記念して、「スヌーピー」デザインのシリアルナンバーが入ったオリジナルルームキー付きプランが、100室限定で販売されます☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「スヌーピー」開業10周年限定オリジナルルームキー付き宿泊プラン

宿泊期間:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)

料金:1人 14,100円〜(税込)※4名1室・食事なしの場合(の料金利用人数・部屋タイプにより異なります)

特典:

1) 限定デザインルームキー(1室につき1枚)

2) オリジナルアメリカンステッカーシール(全3種セット)

販売数:先着100室限定

2025年8月1日に開業10周年となる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

10周年を記念して、日頃の愛顧に感謝を込めた「開業10周年限定オリジナルルームキー付き宿泊プラン」が販売されます!

2022年から毎年実施されている周年記念プランは、「スヌーピー」とコラボレーションした“シリアルナンバー入り”のオリジナルルームキーが毎回好評。

第4回目となる2025年の周年記念では、開業10周年という特別な節目を祝して、デザインや演出にこれまで以上のこだわりが詰まっています。

2025年7月1日〜9月30日の期間中に販売される周年プランのルームキーは、ホテルのテーマである「カリフォルニアモダン」と融合したデザイン。

今回限りの特別デザインで、宿泊の思い出をより一層特別なものにしてくれる存在です☆

より特別な宿泊体験ができる周年プランで、滞在中もユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの感動が続きます!

オリジナルルームキー

先着100室限定の「開業10周年限定オリジナルルームキー付き宿泊プラン」の特典となっているルームキーは、ランダムなシリアルナンバーの「スヌーピー」デザイン。

通常のルームキー(1室につき2枚)とともにチェックイン時に渡され、当日の宿泊で使うことができます。

次回以降の宿泊でも、フロントに提示すると何度でも使えるルームキーです☆

※ホテルのルームキー発行システムに変更があった場合、またはルームキー本体の破損や故障があった場合、使用できなくなる場合があります

「カリフォルニアモダン」をイメージした、「スヌーピー」の限定デザインルームキーが着いた特別な宿泊プラン。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「開業10周年限定オリジナルルームキー付き宿泊プラン」は、2025年7月1日〜9月30日まで販売です!

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-1817

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

