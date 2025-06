東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」の「レストラン フォンタナ」が、夏限定イベント「COOL ADVENTURE 2025」にあわせたレストランフェアを開催。

和牛グリルやうなぎ丼が食べ放題で楽しめる、「夏の贅沢グルメブッフェ」が実施されます☆

夜食の時間には「お夜食ブッフェ」も用意される、バラエティ豊かなラインナップを味わえる内容です!

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ」夏の贅沢グルメブッフェ

提供期間:2025年7月25日(金)〜8月24日(日)

提供場所:ホテルオークラ東京ベイ レストラン フォンタナ(1階)

問い合わせ:レストラン フォンタナ TEL 047-355-3345

「ホテルオークラ東京ベイ」の1階にある「レストラン フォンタナ」にて「夏の贅沢グルメブッフェ」を開催。

期間中、ホテル館内で開催される夏季限定イベント「COOL ADVENTURE 2025」とあわせたレストランフェアです☆

「COOL ADVENTURE 2025」では、パイレーツとマーメイドの世界観を楽しめる宿泊プランや謎解きイベント、レストランフェアなど館内全体で夏の冒険を演出。

「レストラン フォンタナ」では、ディナーと夜食の時間に、2つのブッフェが用意されます。

16時からはディナーとして「夏の贅沢グルメブッフェ」を提供。

和洋中の料理をバラエティ豊かに取りそろえた、贅沢なラインナップを楽しめます!

21時から提供される「お夜食ブッフェ」は、小腹を満たす軽食から食べ応えある肉料理まで楽しめ、好みに合わせて選べる夜食専用ブッフェです。

また、両ブッフェでは、マーメイドをモチーフにしたオリジナルのカクテルを追加料金で提供。

幻想的な海底を思わせる一杯を、料理とともに楽しめます☆

夏の贅沢グルメブッフェ

提供時間:16:00〜21:00(最終入店20:00)※90分制

料金:大人 7,000円(税・サ込)/小学生 3,500円(税・サ込)/4歳〜6歳 1,750円(税・サ込)

※21:00以降の「お夜食ブッフェ」開催に伴い、19:30以降来店の場合、席の利用は21:00まで

「夏の贅沢グルメブッフェ」は、家族でも利用しやすいよう、通常より早い16:00から開催。

和洋中のバラエティ豊かな料理が楽しめ、ファーストディッシュ「北海道ホワイトコーンの冷製フラン」は、1人1皿ずつの提供です!

このほか、シェフこだわりの4種のメインディッシュ「和牛のグリル グレイビーソース」「和牛ハンバーグミニロコモコボウル」「海鮮丼」「うなぎ丼」も食べ放題。

さらに海鮮、ウナギ、ロコモコなどの丼ぶり各種や、パティシエが目の前で仕上げる「生絞りモンブラン」や夜にぴったりの「夜パフェ」、自分でアレンジできるフルーツポンチなど、デザートも充実しています。

お夜食ブッフェ

提供時間:21:00〜23:00(最終入店22:00)※50分制

料金:大人 4,000円(税・サ込)/小学生 1,500円(税・サ込)/4歳〜6歳 750円(税・サ込)

「夏の贅沢グルメブッフェ」のあとには「お夜食ブッフェ」を開催。

小腹を満たす軽食から食べ応えのある肉料理まで、和洋中の多彩なメニューが用意されます!

「だし茶漬けステーション」では、好みのトッピングでアレンジした一杯を楽しめるのが魅力。

豚まぜそばと坦々まぜそばの「2種のまぜそば」は、お酒のあとの締めの一品にもおすすめです。

バラエティ豊かなメニューを楽しめる、期間限定の贅沢ブッフェ。

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ」の「夏の贅沢グルメブッフェ」は、2025年7月25日〜8月24日まで開催です!

