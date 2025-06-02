¥×¥íÌîµå2·³¡¢3ÃÏ¶èÀ©ºÆÊÔ¸¡Æ¤¡¡12µåÃÄ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤È¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬2Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Î2¥ê¡¼¥°À©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2·³¸ø¼°Àï¤Î1¥ê¡¼¥°3ÃÏ¶èÀ©¤Ø¤ÎºÆÊÔ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£NPB¤ÎÃæÂ¼¾¡É§»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢7·î¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ç¤ÎÀµ¼°·èÄê¤ò»ëÌî¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï1¥ê¡¼¥°¤Ç3ÃÏ¶èÀ©¤ÎÊý¸þ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊ¬¤±Êý¤ä¼Â»Ü»þ´ü¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£2·³¸ø¼°Àï¤Ë¤ÏºòÇ¯¡¢1·³¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿·³ã¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀÅ²¬¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤¬8µåÃÄ¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤¬6µåÃÄ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£