Number_i、King Gnu、Mrs. GREEN APPLE、星野源…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（5月31日（土）付）
グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。5月31日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（5月31日（土）付）を発表しました。
■10位：トンボコープ「HEART BEAT」
初登場！ 同曲を5月21日（水）に配信リリースした東京・世田谷発4人組ロックバンド。今年秋にはメジャーファーストアルバムがリリースされます。
■9位：GENERATIONS「MY GENERATION」
ランキング圏外から再登場！ メンバーの小森隼さんがプロデュースした楽曲で、ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文（ごとう・まさふみ）さんがサウンドプロデュースを務めています。
■8位：Baby Canta「SHYBOY」
先週と変わらず第8位。Baby Cantaさん初のEP『SHYBOY - EP』が6月4日（水）にリリース。その表題曲にもなっている「SHY BOY」は、全国42のラジオ局やテレビ局でパワープレイを獲得しています。
■7位：シャイトープ「It's myself」
先週と変わらず第7位。今年8月には、ライブツアー「シャイトープ presents 東阪福自主企画ツアー “Come Together 3”」の開催が発表されています。
■6位：星野源「Star」
先週5位から1ランクダウン↓ 現在、同曲のミュージックビデオのメイキング映像が、自身のYouTubeチャンネルに公開されています。
■5位：Mrs. GREEN APPLE「天国」
先週2位から3ランクダウン↓ Mrs. GREEN APPLEは、6月4日（水）に新曲「breakfast」が配信リリース。7月8日（火）にリリースされるアニバーサリーベストアルバム『10』にも収録されます。
■4位：ヨルシカ「火星人」
初登場！ 同曲は、アニメ「小市民シリーズ」第2期オープニングテーマに起用されています。
■3位：King Gnu「Twilight!!!」
先週の1位から2ランクダウン↓ 同曲が主題歌になっている劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」ですが、6月6日（金）から劇場版「名探偵コナン」初の試みとなる、副音声（オーディオコメンタリー）上映が実施されます。
■2位：HANA「ROSE」
先週3位から1ランクアップ↑ これで初登場から8週連続TOP3入り！ そして、6月9日（月）には新曲「Burning Flower」がデジタルリリースされます。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Number_i「GOD_i」
ランキング圏外から再登場！ 5月19日（月）にリリースされたセカンドシングルです。
――番組ではほかにも、ゲストパートにHey! Say! JUMPの郄木雄也さんが登場。5月28日（水）にリリースされたニューシングル「encore」のお話などを伺いました。
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5月31日放送分より（radiko.jpのタイムフリー） http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
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＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：グランジ・遠山大輔、潮紗理菜
※写真はイメージです
■10位：トンボコープ「HEART BEAT」
初登場！ 同曲を5月21日（水）に配信リリースした東京・世田谷発4人組ロックバンド。今年秋にはメジャーファーストアルバムがリリースされます。
■9位：GENERATIONS「MY GENERATION」
ランキング圏外から再登場！ メンバーの小森隼さんがプロデュースした楽曲で、ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文（ごとう・まさふみ）さんがサウンドプロデュースを務めています。
■8位：Baby Canta「SHYBOY」
先週と変わらず第8位。Baby Cantaさん初のEP『SHYBOY - EP』が6月4日（水）にリリース。その表題曲にもなっている「SHY BOY」は、全国42のラジオ局やテレビ局でパワープレイを獲得しています。
■7位：シャイトープ「It's myself」
先週と変わらず第7位。今年8月には、ライブツアー「シャイトープ presents 東阪福自主企画ツアー “Come Together 3”」の開催が発表されています。
■6位：星野源「Star」
先週5位から1ランクダウン↓ 現在、同曲のミュージックビデオのメイキング映像が、自身のYouTubeチャンネルに公開されています。
■5位：Mrs. GREEN APPLE「天国」
先週2位から3ランクダウン↓ Mrs. GREEN APPLEは、6月4日（水）に新曲「breakfast」が配信リリース。7月8日（火）にリリースされるアニバーサリーベストアルバム『10』にも収録されます。
■4位：ヨルシカ「火星人」
初登場！ 同曲は、アニメ「小市民シリーズ」第2期オープニングテーマに起用されています。
■3位：King Gnu「Twilight!!!」
先週の1位から2ランクダウン↓ 同曲が主題歌になっている劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」ですが、6月6日（金）から劇場版「名探偵コナン」初の試みとなる、副音声（オーディオコメンタリー）上映が実施されます。
■2位：HANA「ROSE」
先週3位から1ランクアップ↑ これで初登場から8週連続TOP3入り！ そして、6月9日（月）には新曲「Burning Flower」がデジタルリリースされます。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Number_i「GOD_i」
ランキング圏外から再登場！ 5月19日（月）にリリースされたセカンドシングルです。
――番組ではほかにも、ゲストパートにHey! Say! JUMPの郄木雄也さんが登場。5月28日（水）にリリースされたニューシングル「encore」のお話などを伺いました。
郄木雄也さん
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5月31日放送分より（radiko.jpのタイムフリー） http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
聴取期限 2025年6月8日（日） AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：グランジ・遠山大輔、潮紗理菜