ウェスティンホテル横浜のグリルレストラン「アイアン・ベイ」内に、「ペンフォールズ」のテイスティングルームが登場。

開業3周年を記念して、世界を魅了する名門ワイナリーのシャンパーニュやワインと楽しむペアリングメニューが提供されます☆

ウェスティンホテル横浜「アイアン・ベイ」内「ペンフォールズ」テイスティングルーム

期間:2025年6月13日(金)〜9月30日(火)

時間:ランチ 12:00〜15:00(L.O.14:30)、ディナー 17:30〜22:00(L.O.21:30)

場所:ウェスティンホテル横浜 23階「アイアン・ベイ」内

予約:Tel 045-577-0870(10:00〜19:00)、またはオンライン

メニュー例:

ワイン・ペンフォールズ キュヴェ ブリュット シャンパーニュ・マックス カベルネ・ソーヴィニヨン・BIN 8 シラーズ・カベルネ・マックス シャルドネ・BIN 51 イーデン・ヴァレー リースリングペアリングメニュー・スペイン産ハモンセラーノとグリッシーニ・チーズセレクションと季節のフルーツチャツネ・ハイビスカス風味のサーモンマリネ・柚子胡椒香るグリーンオリーブとセミドライトマト・スモークサーディン レモン&パセリ

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」に、期間限定のワインテイスティングスペースがオープン。

ホテル23階のグリルレストラン「アイアン・ベイ」内に「ペンフォールズ・ワインルーム」が登場します!

「ペンフォールズ・ワインルーム」では、世界的ワイナリー「Penfolds(ペンフォールズ)」のシャンパーニュとワインを気軽に楽しむことが可能。

2025年3月に新しくリリースされた「ペンフォールズ キュヴェ ブリュット シャンパーニュ」をはじめ、ペンフォールズを代表する4種のワインが提供されます。

また、ワインに合わせて、アイアン・ベイのシェフが創り上げたペアリングメニューも展開。

食事としても、アペリティフとしても楽しめるラインナップで、ホテルならではの洗練されたひとときを楽しめます☆

初日となる2025年6月13日には、赤・白ワインのフリーフローや、フィンガーフードが楽しめるカクテルパーティを開催。

さらに2025年6月18日には、ペンフォールズ ブランドアンバサダーであるジョシュア・イム氏を招いた、スペシャルテイスティングイベントも実施されます!

ペンフォールズ・ワインルームオープン記念 カクテルパーティ

開催日:2025年6月13日(金)

時間:18:00〜20:00 (フリーフローは入店より30分まで)

料金:3,330円(税・サ込)

定員:40名まで

予約:Tel 045-577-0870(10:00〜19:00)、またはオンライン

ウェスティンホテル横浜開業3周年の日となる2025年6月13日には、ペンフォールズ・ワインルームのオープンを記念した、一夜限りのオープニング・カクテルパーティを開催。

ペンフォールズのシャンパーニュ1杯をウェルカムドリンクとして、赤・白ワインのフリーフローと共に、5種類のフィンガーフードが楽しめます☆

スペシャルテイスティングナイト with ジョシュア・イム

開催日:2025年6月18日(水)

時間:18:00〜19:30

料金:7,000円(税・サ込)

定員:20名まで

予約:Tel 045-577-0870(10:00〜19:00)、またはオンライン

2025年6月18日には、ペンフォールズのブランドアンバサダーである、ジョシュア・イム氏を迎えてのテイスティングイベントも開催。

「ペンフォールズ・ワインルーム」で提供するシャンパーニュや赤・白ワインメニューを、フィンガーフードと共に楽しめます!

世界を魅了する名門ワイナリー「ペンフォールズ」のシャンパーニュやワインを楽しむテイスティングルームが、期間限定でオープン。

ウェスティンホテル横浜の「ペンフォールズ」テイスティングルームは、2025年6月13日から9月30日まで開催です!

