JWマリオット・ホテル奈良にて、爽やかな香りに包まれる「シャインマスカット・アフタヌーンティー」を開催。

みずみずしい果実を引き立てるセイボリーとスイーツの饗宴が楽しめます!

JWマリオット・ホテル奈良「フライングスタッグ」シャインマスカット・アフタヌーンティー

期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

時間:12:00〜17:00

料金:1人 7,590円(税・サ込)

会場:JWマリオット・ホテル奈良 1階 ロビーラウンジ「フライングスタッグ」

JWマリオット・ホテル奈良1階にあるロビーラウンジ「フライングスタッグ」に、旬のシャインマスカットを贅沢に使用した「シャインマスカット・アフタヌーンティー」を期間限定で登場。

館内ロビーラウンジ「フライングスタッグ」にて、シャインマスカットの華やかな香りとみずみずしい甘みが引き立つ、夏らしい爽やかなアフタヌーンティーが楽しめます☆

夏のティータイムを彩るのは、甘味と塩味のバランスにこだわったスイーツとセイボリーの数々。

JWマリオット・ホテル奈良の洗練された空間で、五感を満たす特別な午後のひとときを過ごせます!

シャインマスカット・アフタヌーンティー メニュー

スイーツ(全5品):

シャインマスカットと白ワインゼリーのパイフロマージュブランムース シャインマスカットのコンポートシャインマスカットのマカロンベルベーヌとシャインマスカットのババシャインマスカットのチョコレートボンボン

セイボリー(全5品):

モッツァレラとシャインマスカットのサラダ パパイヤソースとガーデンミントシャインマスカットと帆立のピンチョス スパイスの香りゴルゴンゾーラムースとシャインマスカットのトースト生ハムとシャインマスカットのズッキーニロール 奈良醤油チュイル添えスモークサーモンと玉子、シャインマスカットのサンドウィッチ

スコーン(2種):

黒糖スコーンクリームチーズとピンクペッパーのスコーン

シャインマスカット・アフタヌーンティーのスイーツには、さまざまな味わいや風味を楽しめる5種類をラインナップ。

「フロマージュブランムース シャインマスカットのコンポート」は、酸味のあるフロマージュブランで包んだ一品です。

ほかにも、レモンに似た爽やかな香りを持つハーブ「ヴェルべーヌ」との組み合わせが印象的な「ヴェルベーヌとシャインマスカットのババ」などが並びます!

また、セイボリーは果実との意外な組み合わせに、シェフの技が光る品々を提供。

「シャインマスカットと帆立のピンチョス スパイスの香り」や「生ハムとシャインマスカットのズッキーニロール 奈良醤油チュイル添え」など、5種類を楽しめます☆

シャインマスカットのみずみずしさを引き立てる、セイボリーとスイーツの饗宴。

JWマリオット・ホテル奈良「シャインマスカット・アフタヌーンティー」は、2025年7月1日〜8月31日まで開催です☆

