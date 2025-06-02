¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÂ¿ÍÍÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¤¢¤½¤Ó¾ì¡×¤òÄó¶¡ - ´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Í·¶ñ¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òºÎÍÑ
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡×(Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî)¤Ë²ñ¾ìÀ°È÷»²²Ã(Í·¶ñ)¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡£²ñ¾ìÆâ¡Ö¸÷¤Î¹¾ì¡×¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ñ¥ó¼Ò¤ÎÂç·¿Í·¶ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤½¤Ó¾ì¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¸÷¤Î¹¾ì¡×¡¢¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¬¡Ö¤¢¤½¤Ó¾ì¡×¤òÄó¶¡
4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤¬½¸¤¦¤³¤Î¾ì¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡Ö¤¢¤½¤Ó¾ì¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ï¡¢¡ÖEarth at play(ÃÏµå¤ò¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ë)¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¦ËüÇî¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤òÂÎ´¶¤·¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶½Ì£¤äÈ¯Ã£¤Ë±þ¤¸¤¿¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÄÌÏ©¤ÎÉý¤äÃÊº¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ëÍ·¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ö¤¤¤¹¤«¤é¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Í·¶ñ¤äÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´ï¶ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ì´Ãæ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Í·¶ñ¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ñ¥ó¼Ò¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òºÎÍÑ¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢µùÌÖ¤Ê¤É¤Î³¤ÍÎÇÑ´þÊª¡¢°áÎÁÉÊ¤ÎÁ¡°ÝÇÑ´þÊª¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¹©Äø¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í·¶ñ¤òÃæ¿´¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¸÷¤Î¹¾ì¡×¡¢¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¬¡Ö¤¢¤½¤Ó¾ì¡×¤òÄó¶¡
4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤¬½¸¤¦¤³¤Î¾ì¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡Ö¤¢¤½¤Ó¾ì¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶½Ì£¤äÈ¯Ã£¤Ë±þ¤¸¤¿¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÄÌÏ©¤ÎÉý¤äÃÊº¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ëÍ·¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ö¤¤¤¹¤«¤é¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Í·¶ñ¤äÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´ï¶ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ì´Ãæ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Í·¶ñ¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ñ¥ó¼Ò¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òºÎÍÑ¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢µùÌÖ¤Ê¤É¤Î³¤ÍÎÇÑ´þÊª¡¢°áÎÁÉÊ¤ÎÁ¡°ÝÇÑ´þÊª¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¹©Äø¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í·¶ñ¤òÃæ¿´¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£