横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのラウンジ「シーウインド」に、2種類の「プレミアムかき氷」が登場!

山梨県産白桃や宮崎県産マンゴーをふんだんに使用した、贅沢な夏のひんやりスイーツです☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」プレミアムかき氷

期間:2025年6月1日(日)〜8月31日(日)

時間:

・月〜金:10:00〜21:00(最終入店20:30)

・土:9:00〜21:00(最終入店20:30)

・日祝:9:00〜20:00(最終入店19:30)

場所:横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ ラウンジ「シーウインド」2F

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの2階にあるラウンジ「シーウインド」に、2種類の“プレミアムかき氷”が登場。

梅雨のしっとりとした空気に、夏の気配が色濃くなる2025年6月からの期間限定です。

旬を迎える白桃とマンゴーをテーマに、見た目にも涼やかで華やかなふわりと口どける氷に旬の国産果実をたっぷり使用したかき氷が楽しめます☆

「プレミアムかき氷 ピーチ」は、山梨県産の香り高い白桃をまるごと1個使用。

半割りの桃を大胆にトッピングし、果実感あふれるフローズンピーチシロップで仕上げた贅沢な一品です。

「プレミアムかき氷 マンゴー」は、宮崎県産のマンゴーをふんだんに使用。

濃厚な甘みにタピオカのもっちりとした食感がアクセントとなり、南国フルーツの華やかさを存分に楽しめるかき氷です。

プレミアムかき氷「ピーチ」

価格:2,800円(税・サ込)

山梨県産の香り高い白桃をまるごと1個使用し、半割りの桃を贅沢にトッピングした一品。

ふわふわの氷に、果肉感あふれるフローズンピーチシロップをとろりとかけ、口に運ぶたびにやさしい甘さと香りが広がります。

淡いピンクの果実とミントの彩りが美しく、ホテルラウンジでのひとときを華やかに彩ります。

プレミアムかき氷「マンゴー」

価格:2,800円(税・サ込)

宮崎県産のマンゴーを贅沢に使用し、ひと口ごとに濃厚な甘みととろける果肉感が広がる一品。

ふんわりとした氷に、果肉入りのマンゴーソースをたっぷりとかけ、もちもちとしたタピオカを添えて食感のアクセントを加えています。

鮮やかな色合いとトロピカルな香りが、夏にふさわしい華やかさを演出します。

ペストリーショップ「ドーレ」新作ケーキ

期間:2025年6月1日(日)〜7月31日(木)

時間:月曜〜土曜10:00〜19:00/日曜・祝日10:00〜18:00

場所:ペストリーショップ「ドーレ」B1F

シェフこだわりの新作ケーキやパンが味わえる、地下一階のペストリーショップ「ドーレ」

「ドーレ」に、みずみずしい桃を贅沢に使った「桃のタルト」、トロピカルな風味が広がる「マンゴーのタルト」、そして桃の果肉とマスカルポーネのクリームを重ねた涼感あふれる「桃のヴェリーヌ」など、見た目にも美しい期間限定スイーツがラインナップされています。

旬の素材の美味しさにとことんこだわり、国産フルーツを余すところなく使用した夏の贅沢スイーツです☆

桃のタルト

価格:980円(税込)

みずみずしい桃を贅沢にあしらったパイタルト生地に、やさしい甘さのヨーグルトクリームを重ねた「桃のタルト」

桃の香りがふわりと広がり、口に運ぶたびに初夏の爽やかさを感じられます。

トップにはベリーと金箔をあしらい、見た目にも華やかな、夏にぴったりのご褒美スイーツです☆

マンゴーのタルト

価格:980円(税込)

南国の果実マンゴーを主役にした「マンゴーのタルト」

ほどよい酸味ととろける果肉感が、夏の陽ざしを思わせる爽やかな味わいです。

パッションクリームとココナッツクリームの上に、旬のマンゴーがたっぷりとデコレーションされています☆

マンゴーのタルト ホール14cm

価格:ホール14cm 5,500円(税込)

みんなで楽しめるホールサイズも登場。

家族や友人とのティータイムや、夏のギフトにもぴったりです!

桃のヴェリーヌ

価格:980円(税込)

旬の桃を、バニラ風味のババロア、サクサクのクッキー生地、マスカルポーネのクリームとともにグラスに重ねた涼やかなデザート。

ひんやりとした口あたりと透明感が、目にも涼を届けてくれます。

添えられたスポイトのベリーソースを加えれば、味の変化も楽しめる一品です。

和三盆と京都宇治抹茶シュー

価格:750円(税込)

香り高い京都宇治抹茶のクリームに、繊細な甘みをもつ和三盆糖を合わせた、上品な味わいの「和三盆と京都宇治抹茶シュー」

中に忍ばせたわらび餅が、食感の楽しいアクセントになっています。

落ち着きのある和の涼味を感じさせる、大人の味わいです☆

夏の新作パン「トロピカルバブカ」

料金:1,080円(税込)(1/2サイズ 540円(税込))

期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

濃厚なクリームチーズに爽やかな酸味のパッションフルーツピューレを合わせ、香ばしいココナッツとマカダミアナッツをふんだんに使用。

卵とバターをたっぷり練り込んだリッチな生地で丁寧に巻き上げ、ニューヨーク発祥のバブカに仕立てています。

一口ごとに広がるトロピカルな香りと濃厚な味わいが楽しめます☆

開放感あるホテルのラウンジでいただく、旬のフルーツたっぷりの贅沢なかき氷!

プレミアムかき氷「ピーチ」と「マンゴー」は、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのラウンジ「シーウインド」に、2025年8月31日(日)までの期間限定で登場しています。

