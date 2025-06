ミニストップにて、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボキャンペーンを開催!

期間中、「ポムポムプリン」のかわいいフィルムが付いたスイーツなど全3種が販売されます☆

ミニストップ「ポムポムプリン」コラボスイーツ

発売日:2025年6月3日(火)

発売地区:全国(2025年4月現在:1,813店)

「ポムポムプリン」のお顔をのせたタルトや、なめらかなプリン風味に仕上げられたメロンパン、三角プリンパイなどが販売されます。

パッケージにプリントされた「ポムポムプリン」のかわいいポーズにも注目です☆

ポムポムプリン タルト

価格:321.84円(税込)

たまご感のある自家製プリンを丸ごとのせた「ポムポムプリン タルト」

「ポムポムプリン」のかわいいお顔とおしりのプリントフィルム全4種類から1つがついています。

プリン風味メロンパン

価格:181.44円(税込)

カスタードクリームを包んだ生地にメロン皮を被せて焼き上げた「プリン風味メロンパン」

なめらかなプリン風味とサクサクのメロン生地が多くの方に楽しめるベーカリーです。

三角プリンパイ

価格:159.84円(税込)

カスタード風味クリームとカラメル入りソースを組み合わせることで、「プリン」のような味わいが楽しめる「三角プリンパイ」

パイの中でもプリンの甘さとパイの香ばしさが絶妙にマッチしたパイです。

※税込価格は、持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示。イートインスペースで飲食される場合は標準税率10%が適用されます

※単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨て

※一部取り扱いの無い店舗があります

ミニストップ「ポムポムプリン」コラボキャンペーン

キャンペーン期間:2025年6月4日(水)〜6月13日(金)

応募期間:2025年6月4日(水)〜6月22日(日)

開催地区:全国のミニストップ(2025年4月末現在:1,813店)

1会計税込み800円購入ごとにレジで自動抽選し、当選すると人気商品の無料引換券がプレゼントされます。

また、100名にミニストップ限定「ポムポムプリン」クッションが当たるキャンペーンのほか、「夏のなめらかプリンパフェ」購入で各店舗先着30名にミニストップオリジナルの「ポムポムプリン」シールのプレゼントも☆

さらに、ミニストップアプリ会員限定で、会員バーコードを提示の上、1会計税込み800円以上購入された方の中から抽選でミニストップオリジナルの「ポムポムプリン」キーホルダーまたは人気商品の無料引換クーポン・値引クーポンのいずれかが当たるキャンペーンを実施。

また、デジタルコンテンツとしてミニストップ限定ARフォトフレームの期間限定配信、アプリ内ゲームを利用者全員にもれなく、ゲーム内アイテムとしてミニストップオリジナルの「ポムポムプリン」ぬいぐるみをプレゼントするなどのキャンペーンも開催されます。

レシート大抽選

発券期間:2025年6月4日(水)〜6月13日(金)

引換期限:2025年6月22日(日)23:59まで

購入金額税込み800円ごとに、レジにて自動で抽選!

人気のドリンクや、お菓子、健康食品、カップ麺等、さまざまな商品とその場ですぐに引き換えられます。

※切手、印紙、はがき、テレフォンカード、ギフトカード、プリペイドカード、商品券等の各種金券類、MINISTOP Loppiでの決済、取り次ぎサービス、コピー、ゆうパック、公共料金やインターネット販売等の各種料金代行等の商品・サービス、一部の地域指定ゴミ袋など非課税商品、インターネット等・無料引換商品のお買い物については、本キャンペーンの対象外。購入金額に、これら対象外商品・サービスが含まれる場合は対象金額より自動で除外されます

※無料引換対象商品を入れるレジ袋は有料です

※無料引換券を紛失された場合は無効となり、再発行不可

※他の商品との引換はできません

※無料引換券の換金、複製は禁じられています

※引換期限を過ぎた場合は無効

※一部取り扱いのない店舗があります

「夏のなめらかプリンパフェ」購入でオリジナルシールをプレゼント

配布期間:2025年6月4日(水)10:00 〜6月13日(金)23:59

※各店舗先着30名限定で、1人1日1枚までの配布。なくなり次第終了です

期間中に各店舗にて「夏のなめらかプリンパフェ」を購入された方に、ミニストップオリジナルの「ポムポムプリン」シールを1枚プレゼント。

ミニストップで働く、キュートな「ポムポムプリン」のシールです☆

※デリバリー、モバイルオーダーは対象外

WEBから応募で100名にミニストップ限定「ポムポムプリン」オリジナルクッションが当たる

レシート有効期間:2025年6月4日(水)〜6月13日(金)

応募期限:2025年6月22日(日)23:59まで

店内商品税込み800円以上の購入レシートでWEBから応募された方の中から抽選で100名にミニストップ限定「ポムポムプリン」オリジナルクッションをプレゼント!

レシート1会計税込み800円ごとに1口の応募となります。

「夏のなめらかプリンパフェ」を持った「ポムポムプリン」のキュートなクッションです☆

※購入対象外商品:切手、印紙、はがき、テレフォンカード、ギフトカード、プリペイドカード、商品券等の各種金券類、 ⼀部のMINISTOP Loppiでの決済・取り次ぎサービス 、コピー、ゆうパック、公共料金やインターネット販売等の各種料金代行等の商品・サービス、 ⼀部の地域指定ゴミ袋など非課税商品、インターネット等・無料引き換えした商品のおい物についてもキャンペーン対象外です。購入金額にこれら対象外商品・サービスが含まれる場合は対象金額より自動で除外されます。

ミニストップアプリ会員限定企画:ミニストップアプリでWチャンス

応募期間:2025年6月4日(水)〜6月13日(金)

クーポン利用期間:2025年6月4日(水)〜6月22日(日)23:59まで

ミニストップアプリ会員バーコードをスキャンして、購入金額税込み800円ごとに応募券を1口、アプリ内で配信。

ミニストップアプリ内キャンペーンページで、口数ごとのコースを選択して応募すると、抽選でミニストップ限定「ポムポムプリン」オリジナルキーホルダーまたは、人気商品の無料引換クーポン・値引クーポンが当たります。

A賞「3口コース」では、抽選で30名にミニストップ限定「ポムポムプリン」オリジナルキーホルダーをプレゼント。

また、B賞「1口コース」では、人気商品の無料引換クーポンまたは値引クーポンが当たります。

※A賞応募結果:当選者は賞品の発送にて発表

※B賞抽選結果:応募して即時に抽選結果が分かります

コラボ商品3個購入ごとに必ずもらえる!アプリコレクト

対象商品購入期間:2025年6月4日(水)〜6月13日(金)

クーポン利用期間:2025年6月4日(水)〜6月22日(日) 23:59まで

「ポムポムプリン」のPOPがついた対象商品を期間中3個を購入すると、「夏のなめらかプリンパフェ」200円引きアプリクーポンをもれなくプレゼント!

対象商品は、このマークが付いたPOPが目印です☆

アプリ会員限定:ミニストップ限定ARフォトフレーム配信

配信期間:2025年6月4日(水)〜6月13日(金)23:59まで

アプリ会員限定で、ミニストップ限定「ポムポムプリン」のARフォトフレームを配信。

ミニストップの人気メニューを楽しむ「ポムポムプリン」たちのイラストがかわいいフレームです。

お気に入りの写真を「ポムポムプリン」のフォトフレームでデコレーションできます。

ミニストップアプリ内ゲーム「マイ・ミニストップ」利用者全員:オリジナル限定アイテムを配信

キャンペーン期間:2025年6月4日(水)〜6月29日(日)23:59まで

期間中にアプリ内ゲーム「マイ・ミニストップ」にログインすると全員に、店内デコアイテムとして使用できるオリジナルデザインの「ポムポムプリン」ぬいぐるみを配布!

また、期間中にコラボ商品を1品購入された方にはキャンペーン期間終了後に「黄金のミミップくん像」も配布されます。

どちらもゲーム内の集客効果+5,000人の強力なアイテムです☆

※「ポムポムプリン」ぬいぐるみはキャンペーン終了日に強制削除されます

「ポムポムプリン」とは

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。

くつ集めが趣味。

飼い主のお父さんの革ぐつ、お母さんのサンダルなど、片っぽずつ、こっそり隠している。

ミルクと、ふにゃふにゃしたものと、ママが作ったプリンが好き。

特技は、お昼寝とプリン体操、誰とでもなかよくなれちゃうこと。

将来の夢は、もっともっとおっきくなること。

飼い主のお姉さんの家の玄関にあるプリン用バスケットがお家。

「ポムポムプリン」のかわいいグッズ&コラボ商品と、お楽しみ盛りだくさんのキャンペーン!

ミニストップの「ポムポムプリン」コラボキャンペーンは、2025年6月3日より順次開催です。

