ÍÂ¼ÃÒ·Ã¡¢Á´ÊÆ½÷»ÒOP¤Ç£ÖÁè¤¤¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤È½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤òÀä»¿¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥´¥ë¥Õ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£±£´¾¡¤Ç¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï·Ð¸³¤â¤¢¤ëÍÂ¼ÃÒ·Ã¤¬£²Æü¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼Âè£²Àï¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡££Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢¤È¤â¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÝÅÄÎï±û¡Ê£²£²¡Ë¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡á¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡áÁÈ¤Î·òÆ®¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£½÷»ÒºÇ¹âÊö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¸«¤»¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤µ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡¡Ê£²ÂÇº¹£²°Ì¤Î¡ËÃÝÅÄÁª¼ê¤È¡Ê£´ÂÇº¹£·°Ì¤Î¡Ë½ÂÌîÁª¼ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤µ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²¿Í¤È¤â¤«¤Ê¤ê¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¡¤Æ¤ë¥´¥ë¥Õ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ÃÝÅÄÁª¼ê¤Ï¸åÈ¾¡¢Æñ¥³¡¼¥¹¤Ç´öÅÙ¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤·¤«ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Çºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤ÎÊ¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï²ù¤·¤µ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÝÅÄÁª¼ê¤Ï½øÈ×¤Î£±ÈÖ¤ä£µÈÖ¤Ç¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬º¸¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë¸«»ö¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¿ôÂ¿¤¯ºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÇºòÇ¯Âç²ñ¤Î£¹°Ì¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¡£¡Ê¼çºÅ¤Î¡Ë£Õ£Ó£Ç£Á¡ÊÁ´ÊÆ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ë¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹â¤¤Å¬À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¡¢¹âÃÆÆ»¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂÇ¤Æ¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¹Å¤¯Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¤½¤Ð¤Ë»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Éº£Âç²ñ¤ÎÈ¿¾Ê¤òº£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¾¡¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î½ÂÌîÁª¼ê¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´¶³Ð¤Ï·è¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¥Ñ¥¿¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸µ¡¹¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¹¤¤¥¿¥¤¥×¡£½Å¿´¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±º¸ÂÎ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÉñÂæ¤Ï¶ÛÄ¥¤äÈè¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò£´Æü´ÖÊÝ¤Ä¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ýÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÌîÁª¼ê¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Î£Á£É£ÇÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢£µÂç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ë¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¸¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ê¥¹¥³¥¢¡Ë¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹çÀï¤è¤ê¤â¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÉñÂæ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡³«ºÅ¥³¡¼¥¹¤Î¥¨¥ê¥ó¥Ò¥ë¥º¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¶½Ì£¿¼¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£²¤½£¤Î¥ê¥ó¥¯¥¹É÷¤Îºî¤ê¤Ç¡¢ÌÚ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤Îµ¯Éú¤â·ã¤·¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥³¡¼¥¹¡£¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍî¤È¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç²¤½£Àª¤äÆüËÜÀª¤¬¾å°Ì¤ËÂ¿¤¯Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤¬Êì¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Æ¡¢µ÷Î¥´¶¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾å¤ê¡¢²¼¤ê¤¬Ìµ¤¯¤Æ¾å¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤É¤Î¥Û¡¼¥ë¤â·ã¤·¤¤·¹¼Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´¶³Ð¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Æ¤ëµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¥¹¥³¥¢¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Çº£µ¨³«Ëë¤«¤é¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï£±£³»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆüËÜÀª¤¬¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¡£²áµîºÇÂ¿£±£³¿Í¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤¬ËÜ³Ê»²ÀïÃæ¡£·è¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é³§¡¢³Ú¤·¤¯¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£»î¹ç¤´¤È¤Î°ÜÆ°¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½Å°µ¤â¤¢¤ë¡£±¢¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤äÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ÎÀ¾¶¿Áª¼ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÊÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¼«¿®¤ä»É·ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨»Ä¤ê£³¤Ä¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¡ÍÂ¼¡¡ÃÒ·Ã¡Ê¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤Á¤¨¡Ë£±£¹£¸£·Ç¯£±£±·î£²£²Æü¡¢·§ËÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£·ºÐ¡£Éã¤Î´«¤á¤Ç£±£°ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£µÜ¾ë¡¦ÅìËÌ¹âÂ´¶È¸å¤Î£²£°£°£¶Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡££°£¸Ç¯¥×¥í¥ß¥¹¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç½éÍ¥¾¡¡££±£±Ç¯¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤È¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡££°£¹¡¢£±£±¡¢£±£²Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£³°Ì¡£¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£±£´¾¡¡££±£³¡Á£±£¶Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²£±Ç¯£±£²·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡££²£´Ç¯£´·î¤ËÂè£±¡¢£²»Ò¤È¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¡££±£µ£¹¥»¥ó¥Á¡£