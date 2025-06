バンダイナムコエンターテインメントは、集英社、東映アニメーションとともに世界中の『ONEPIECE』ファンに向け、漫画、アニメ、音楽、ゲーム、グッズなどの『ONE PIECE』のあらゆるコンテンツを集結させた大規模イベント「ONE PIECE DAY’25」を8月9日・10日で開催する。(8月9日はプレミア前夜祭)。6月2日12:00より、入場チケットの先行販売1次(抽選)申込受付を開始する。

販売スケジュールは、先行販売1次(抽選)が6月2日12:00〜6月23日23:59、当落発表は6月27日発表予定。先行販売2次(抽選)が6月28日12:00〜7月13日23:59、当落発表7月18日発表予定。入場チケットは、8月9日(プレミア前夜祭)が1,980円、8月10日が1,980円。未就学児は保護者1名につき1名入場無料。チケットの価格には、当日会場にてチケット提示と引き換えに渡す来場者特典の価格が含まれる。入場にあたりチケットは1人1枚必要となる。応募者多数の場合は抽選。販売方法は、CNプレイガイドオンライン(電子チケットのみ)。ONE PIECE DAY'25のチケット申込にはONE PIECE BASE CREWへのログインが必要となる。ONE PIECE BASE CREWログインにはバンダイナムコIDが必要となる。詳細はONE PIECE DAY’25公式サイトを確認のこと。また『ONE PIECE』に関する知識の頂点を競う「第7回 ONE PIECE ナレッジキング決定戦」の狡詐綫鐐茘瓩、今年はONE PIECE DAYで開催。全国から選ばれた精鋭が8月9日(プレミア前夜祭)に集結、この戦いを勝ち抜いた上位者が8月10日の頂上戦争に挑み、“第7代ナレッジキング”がその場で決定する。ナレッジキングの出場エントリーは6月21日23:59まで受付中。今年の展示エリアでは、最新エピソード「エルバフ」編をテーマにした「EPISODE OF ELBAPH展」を開催。昨年、大盛況となったエッグヘッド編の複製原画展示に続き、現在連載中となるエルバフ編の世界観を貴重な複製原画で狡病慮貝瓩任る空間が展開される。さらに、物販コーナー「ONE PIECE DAY SHOP」もオープン(混雑緩和のため整理券制を予定)。その他、来場者特典の配布など、ここでしか得られない特別な体験が多数用意されている。詳細は順次、公式サイト・SNSで発表予定。トートバッグ(ONE PIECE DAY’25ビジュアル)Brag Menミニノート来場者限定の特典として、「ONE PIECE DAY’25」ビジュアルがプリントされたオリジナルトートバッグやBrag Menミニノートなどを進呈予定。「ONE PIECE DAY’25」は、8月9日・10日に東京ビッグサイト 南展示棟1〜3ホールで開催。8月9日のプレミア前夜祭(「第7回 ONE PIECE ナレッジキング決定戦」)は、展示エリア(南展示棟1.2ホール)が17:00〜20:00、物販エリア(南展示棟3ホール)が15:00〜17:00(16:30最終入場)。8月10日は展示エリア(南展示棟1.2ホール)が9:00〜18:00、物販エリア(南展示棟3ホール)が混雑緩和のため整理券制を予定。詳細は後日発表。(C)尾田栄一郎/集英社(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション