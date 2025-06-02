ÆüËÜÂåÉ½¤¬£µÆü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¡¼¥¹»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò³«»Ï¡¡£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤¬±«¤ÎÃæ¤ÇÄ´À°
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¾Éô¡¦¥Ñ¡¼¥¹»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç¡¢£²£¶Ç¯£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê£µÆü¡¢¥Ñ¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡££Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Ä´À°¤·¤¿¡£
¡¡´û¤Ë£×ÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï²¬»³¤Î£±£¸ºÐ£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ð¡¢£Æ£ÃÅìµþ£Æ£×É¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤é£·¿Í¤ò½é¾·½¸¡££Í£Æº´Ìî³¤½®¤ÏºòÇ¯£³·î°ÊÍè¡¢Éüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±«¤ÎÃæ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£¶»þ¡Ë¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤ò³«»Ï¡££±Æü¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¡¢¾ÅÆî£Ä£ÆÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢²¬»³£Í£Æº´Æ£¤ò½ü¤¯£²£µ¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Îý½¬³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§£Ç£Ë¡¡ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¡¢Ã«¹¸À¸¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡¡¢§£Ä£Æ¡¡Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Ø¥ó¥È¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡¢´Øº¬Âçµ±¡Ê£Ó¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¾ÅÆî¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¡Ë
¡¡¢§£Í£Æ¡¿£Æ£×¡¡±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢Âç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¡Ê¥ì¥®¥¢¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥¡¼¥ë¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£Ó¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢Ê¿²ÏÍª¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡Ë¡¢·§ºä¸÷´õ¡ÊÇð¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¡Ë¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢»°¸Í½Ø²ð¡Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡Ë¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¡¢É¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¡Ê£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë