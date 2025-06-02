ÃÅÌª¡¢À¶Ìî¤È¤ª¤ë»á¤È¤Î¡ÖÊÌµïº§¡×£¶Ç¯ÌÜÆÍÆþ¡ÖÀ¶Ìî¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÅÌª¡Ê£´£´¡Ë¤¬£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¢¸á¸å£±»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤â¹¬¤»¤Ê¡ÖÊÌµïº§¡×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é£²£°£±£¹Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦À¶Ìî¤È¤ª¤ë»á¤È¤Î·ëº§À¸³è¤¬£¶Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö£±²óÌÜ¤Ë¶èÌò½ê¤Ë¡Êº§°ùÆÏ¤ò¡ËÆÏ¤±¤ë»þ¤Ë»ä¤¿¤Á´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢À¶Ìî»ÙðÐ²Ã¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æã·Æ£¤È¤ª¤ë¤ÇÆÏ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£»ä¤ÎÌ¾»ú¤«¤éÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼êÂ³¤ºÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀ¶Ìî»ÙðÐ²Ã¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿ÃÅ¡£
¡¡¹õÌø¤Ë¡ÖÊÌµïº§¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¡¢À¶Ìî¤µ¤ó¤¬Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤¿¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤Î¤ÇË»¤·¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö¡ÊÉ×¤Ï¡ËÉã¤ÈÆÃ¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÀ¶Ìî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£Éã¤âÌ¡²è¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÌ¡²è¤ÎÏÃ¤Ç¡ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹õÌø¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ì½ï¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¡¢¤ª¼ò°û¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼å¤¯¤Æ¡£Éã¤ß¤¿¤¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éã¤Ï¡ØÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö»ä¤âÀ¶Ìî¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£°£²£³Ç¯¤ÎÄ¹´üÆþ±¡¤«¤é¤Î²óÉü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÊÔ½¸¤ÎÊý¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¢ºÜ¤È¤«¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÃÊ¡¹¤È¼«¿®¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¡¢É×¤Î»Ù¤¨¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÃÅÌª¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ê²ÈÂ²¤Ë¤ÏËÜÌ¾¤Î¡ËÀ¶Ìî»ÙðÐ²Ã¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ÃÅÌª¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¶Ìî»á¤¬¸½ºß¡¢£²¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡ÖÃÅÌª¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä·ëº§À¸³è¡¢ÊÌµïº§¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±»ä¤¿¤Á¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¶Ìî¤µ¤ó¤¬»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÆüµ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ãæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤¿¤À¿Í¤È¤·¤ÆÀ¶Ìî¤µ¤ó¤¬»ä¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÊý¤â¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¡ØÏ¢ºÜ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£