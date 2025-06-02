±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡§¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù2½µÏ¢Â³¤Î1°Ì
¡¡ºÇ¿·¤Î¥·¥Í¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê5·î30Æü¡Á6·î1Æü¤Î3Æü´Ö½¸·×¡¢¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤¬¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷43Ëü2000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ6²¯5200Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢2½µÏ¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷177Ëü¿Í¡¢¶½¼ý27²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£½µ¤ÎTOP10Æþ¤êºîÉÊ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2°Ì¤È3°Ì¤âÁ°½µ¤ÈÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø³«7½µÌÜ¤Î¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Ï¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷24Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý3²¯4600Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ2°Ì¤ò°Ý»ý¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷921Ëü¿Í¡¢¶½¼ý133²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«6½µÌÜ¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È ¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ï¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷14Ëü¿Í¡¢¶½¼ý1²¯6600Ëü±ß¤ò¤¢¤²3°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷276Ëü¿Í¡¢¶½¼ý36²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢4°Ì¤Ë³©¸«²¼¡¹¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿Âè2´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éÁ´5ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡×¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷13Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý1²¯9800Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤¿¡£Á´ÊÔ¤Î²»³Ú¤ò5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Î·à¾ì´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤Ï·à¾ìÈÇÍÑ¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¸æ½ê±àæÆÂÀ¡¢À¼¤Î½Ð±é¤ÏÃæÂ¼Íª°ì¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢±óÆ£°½¡¢¤Û¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6°Ì¤Ë¤Ï½»Ìî¤è¤ë¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô80ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢±üÊ¿Âç·ó¤È½Ð¸ý²Æ´õ¤Î¶¦±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥«¥é¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤«¤¯¤·¤´¤È¡É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¡£´ÆÆÄ¤ÏÃæÀî½Ù¡¢¶¦±é¤Ïº´Ìî¾½ºÈ¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢ÁáÀ¥·Æ¡¢¤Û¤«¡£
¡¡´ûÂ¸ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤¬Îß·×¤ÇÆ°°÷44Ëü¿Í¡¢¶½¼ý5²¯8200Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£6Æü¤«¤éÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ëÆÃÀ½¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£¥«¡¼¥É¤ÎÎ¢ÌÌ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢ÆÃÊÌ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÌ¡²è¡Ö±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡×¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£Á´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Ê5·î30Æü¡Á6·î1Æü¡Ë
1¡Ê1¢ª¡Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ê¸ø³«½µ2¡Ë
2¡Ê2¢ª¡ËÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ê7¡Ë
3¡Ê3¢ª¡Ë¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê6¡Ë
4¡ÊNEW¡Ë·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ê1¡Ë
5¡Ê4¢¡Ë´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡Ê2¡Ë
6¡ÊNEW¡Ë¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ê1¡Ë
7¡Ê5¢¡Ë¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ê3¡Ë
8¡Ê6¢¡Ë¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È -Îî³¦ÃµË¬µ-¡Ê2¡Ë
9¡Ê7¢¡Ë·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ê4¡Ë
10¡Ê8¢¡ËÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡Ê2¡Ë
¢¨11¡Ê9¢¡Ë¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ê6¡Ë
¡Ú²èÁü¡Ûº£½µ¤ÎTOP10Æþ¤êºîÉÊ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2°Ì¤È3°Ì¤âÁ°½µ¤ÈÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø³«7½µÌÜ¤Î¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Ï¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷24Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý3²¯4600Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ2°Ì¤ò°Ý»ý¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷921Ëü¿Í¡¢¶½¼ý133²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢4°Ì¤Ë³©¸«²¼¡¹¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿Âè2´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éÁ´5ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡×¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷13Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý1²¯9800Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤¿¡£Á´ÊÔ¤Î²»³Ú¤ò5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Î·à¾ì´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤Ï·à¾ìÈÇÍÑ¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¸æ½ê±àæÆÂÀ¡¢À¼¤Î½Ð±é¤ÏÃæÂ¼Íª°ì¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢±óÆ£°½¡¢¤Û¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6°Ì¤Ë¤Ï½»Ìî¤è¤ë¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô80ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢±üÊ¿Âç·ó¤È½Ð¸ý²Æ´õ¤Î¶¦±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥«¥é¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤«¤¯¤·¤´¤È¡É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¡£´ÆÆÄ¤ÏÃæÀî½Ù¡¢¶¦±é¤Ïº´Ìî¾½ºÈ¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢ÁáÀ¥·Æ¡¢¤Û¤«¡£
¡¡´ûÂ¸ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤¬Îß·×¤ÇÆ°°÷44Ëü¿Í¡¢¶½¼ý5²¯8200Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£6Æü¤«¤éÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ëÆÃÀ½¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£¥«¡¼¥É¤ÎÎ¢ÌÌ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢ÆÃÊÌ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÌ¡²è¡Ö±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡×¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£Á´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Ê5·î30Æü¡Á6·î1Æü¡Ë
1¡Ê1¢ª¡Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ê¸ø³«½µ2¡Ë
2¡Ê2¢ª¡ËÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ê7¡Ë
3¡Ê3¢ª¡Ë¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê6¡Ë
4¡ÊNEW¡Ë·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ê1¡Ë
5¡Ê4¢¡Ë´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡Ê2¡Ë
6¡ÊNEW¡Ë¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ê1¡Ë
7¡Ê5¢¡Ë¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ê3¡Ë
8¡Ê6¢¡Ë¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È -Îî³¦ÃµË¬µ-¡Ê2¡Ë
9¡Ê7¢¡Ë·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö TABOO NIGHT XXXX¡Ê4¡Ë
10¡Ê8¢¡ËÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡Ê2¡Ë
¢¨11¡Ê9¢¡Ë¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ê6¡Ë