¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£¶£·¡¢°Ë£¹£¹£â£ð¡¡Àè½µ½Ì¾®¤·¤¿¿å½à¤¬·ÑÂ³
¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£¶£·¡¢°Ë£¹£¹£â£ð¡¡Àè½µ½Ì¾®¤·¤¿¿å½à¤¬·ÑÂ³
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:14»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.551
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.219¡Ê+67¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.541¡Ê+99¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.146¡Ê+60¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.763¡Ê+21¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.296¡Ê+75¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.031¡Ê+48¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.08¡Ê+53¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.94¡Ê+39¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.842¡Ê+29¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.002¡Ê+45¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:14»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.551
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.219¡Ê+67¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.541¡Ê+99¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.146¡Ê+60¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.763¡Ê+21¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.296¡Ê+75¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.031¡Ê+48¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.08¡Ê+53¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.94¡Ê+39¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.842¡Ê+29¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.002¡Ê+45¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë