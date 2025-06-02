³ØÀ¸¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¶¥¤¦¼ÂÁ©Åª¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡ÖTornado¡Ê¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡Ë2025¡×»²²Ã¼Ô¡¢¶¨»¿´ë¶È¤ÎÊç½¸³«»Ï
¡¡Tornado¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢³ØÀ¸¸þ¤±¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡ÖTornado2025¡×¤ò8·î7Æü¡Á9·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó1¥«·î´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¡×¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÈºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¢¼ÂºÝ¤Î³«È¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¦¡£³ØÀ¸¤Î»²²Ã¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¤Ï6·î1Æü¡Á6·î30Æü¡£8·î7¡¦8Æü¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î9Æü¡Á9·î7Æü¤Þ¤Ç³«È¯¡£9·î17Æü¤Ë³«¤¯ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¤ë¡£¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¼Â»Ü¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤ÎÁÏÂ¤À¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¡×¡Ö°ÛÊ¬Ìî¡¦°ÛÃÏ°è¤Î³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÈÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ÎÍÜÀ®¡×¡Ö¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡×¤Î4¤Ä¤À¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢1¥«·î´Ö¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¼«¤é¹Í¤¨¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¹½À®¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼³Æ1Ì¾¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬2Ì¾¤Î·×6Ì¾¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼»þ¤Ë¿½¤·½Ð¤¿´õË¾¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¿Í°÷¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£½éÂÐÌÌ¤Î³ØÀ¸6Ì¾¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´ë²è¡¦³«È¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¤¸²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡½éÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½¾¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥Îô¤ò·è¤¹¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼´ë¶È¤¬¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë1¼Ò¤º¤Ä³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì³ØÀ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤âµò½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÊ»¤»¤Æ¡¢¶¨»¿´ë¶È¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¾Þ¤ÎÄó¶¡¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ÎÅÐÃÅ¡¢¥Á¥é¥·¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼ÇÛÉÛ¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½éÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½¾¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥Îô¤ò·è¤¹¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼´ë¶È¤¬¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë1¼Ò¤º¤Ä³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì³ØÀ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤âµò½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÊ»¤»¤Æ¡¢¶¨»¿´ë¶È¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¾Þ¤ÎÄó¶¡¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ÎÅÐÃÅ¡¢¥Á¥é¥·¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼ÇÛÉÛ¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡£