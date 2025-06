ÊÄ¤¸¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤»±¤ÇÇß±«ÂÐºö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ªPLAZA¤ÇÀ²±«·óÍÑ¤Î¿·ºî¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤¿´ë²è¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¤è

6月になり、梅雨入り発表される日も近そうですよね。全国の PLAZA とMINiPLAでは、傘をはじめとした新作グッズを集めた企画『READY FOR ANY WEATHER(レディ フォー エニー ウェザー)』を、6月6日(金)〜26日(木)の期間開催します。雨の日だけでなく猛暑日にも役立つ、晴雨兼用のレイングッズなどをチェックしてみて。PLAZAの晴雨兼用傘で、いつでもご機嫌にお出かけしよ

これからのシーズンは、雨や日差し対策に傘が欠かせませんよね。PLAZAとMINiPLAでは、コーデのアクセントになるバッグ付きや、気分上げてくるかわいいデザインの傘が豊富にお目見え。どんな天候でも楽しくお出かけできそうな、お気に入りのアイテムを見つけてみませんか?開いても閉じてもかわいい傘って気になる!ここからは、『READY FOR ANY WEATHER』で展開される傘の中から、おすすめアイテムをご紹介。まず注目したいのが、傘の先端部分に立体的なお花が付いた「assa Ohana Parasol 折りたたみ」(税込3520円)ですよ。ぷっくりとしたパステルカラーのお花がポイントで、傘を開いても折り畳んでも楽しめるデザインが素敵!カラーと柄は、全7種類から選べます。傘とケースの縁取りをなみなみデザインにした、「Wpc. 折りたたみ傘 ウェーブパイピングパラソル ミニ」(税込3850円)も必見。ケースは透け感のあるビニール素材で、バイカラーのパイピングが絶妙なアクセントになっていますよ。こちらは、全5色がラインナップ。PLAZA別注の折り畳み傘、「Wpc. ポシェットタイニー キャメル」(税込4510円)も見逃せません。キャメルブラウンのポシェットにオフホワイトの傘を組み合わせ、持ち手を木目調で仕上げるなど、こだわりが詰まった一品。ここでご紹介した傘は遮光機能もしっかり備わっているため、サマーシーズンには日傘としても愛用してみてくださいね。PLAZA限定のキャップやソックスもマストチェックPLAZA限定アイテムには、撥水機能が備わった「NEW ERA ZAMZA フラワー刺繡キャップ」(税込4840円)も登場。カジュアル&かわいいフラワー刺繍がアクセントになったキャップは、フェスなどのアウトドアシーンでも大活躍してくれそうです。3足セットのPLAZAオリジナルソックス「YOUR SOCKS WEATHER 3Pソックス」(税込1430円)は、3つの天気をモチーフにしたデザインがポイント。その日の天候とリンクしたソックスで、コーディネートを組んでみるのはいかがでしょうか?梅雨シーズンをルンルン気分で乗り越えれそうな、新作グッズを手に入れてみてくださいね。『READY FOR ANY WEATHER』特集ページhttps://www.plazastyle.com/参照元:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー プレスリリース