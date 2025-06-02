BTSの大特集が、エムオン!にて放送決定！MV特集、アワード、韓国の人気音楽番組など見どころ満載
■総放送時間約12時間の大特集！
BTSの大特集が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。
6月13日に韓国デビュー12周年、6月4日に日本デビュー11周年を迎えるBTS。エムオン!では、そんなBTSを、11時間45分にわたり大特集。
MV特集に加え、2018年に初開催された世界水準のミュージックアワード『2018 MBC PLUS × genie music AWARDS with Global Partner MUSIC ON! TV』が日本語字幕入りでリピート放送される。
『2018 MBC PLUS × genie music AWARDS with Global Partner MUSIC ON! TV』は、2018年11月6日に韓国・仁川南洞体育館で開かれた、韓国の放送局、MBC PLUSとMUSIC ON! TVが共同開催した、世界水準のミュージックアワード。アジアのみならず世界中を席巻する超豪華アーティストによる、前代未聞の華やかなステージが楽しめる。
さらに、韓国地上波放送局MBCの人気音楽番組『ショー！K-POPの中心』より、BTS出演回10エピソードが、6月から2ヵ月にわたって一挙放送される。ファンは要チェックだ。
(P)&(C) BIGHITMUSIC
番組情報
MUSIC ON! TV『BTS特集』
06/04（水）20:00～22:00
再放送：06/14（土）20:00～22:00
MUSIC ON! TV『日本語字幕入り！2018 MBC PLUS × genie music AWARDS with Global Partner MUSIC ON! TV』
06/13（金）20:00～23:30
出演アーティスト：BTS、TWICE、WannaOne、チャーリー・プース、GENERATIONS from EXILE TRIBE（2018年12月初回放送）
MUSIC ON! TV BTS出演回『ショー！K-POPの中心』
#1 06/14（土）13:30～14:45
#2 06/14（土）14:45～16:00
#3 06/14（土）16:00～17:15
#4 06/14（土）17:15～18:30
#5 06/14（土）18:30～19:45
番組の詳細はこちら
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/06/02/297332/
BTS OFFICIAL SITE
https://bts-official.jp/
http://www.universal-music.co.jp/bts/