BTSの大特集が、エムオン!にて放送決定！MV特集、アワード、韓国の人気音楽番組など見どころ満載

■総放送時間約12時間の大特集!

BTSの大特集が、MUSIC ON! TV(エムオン!)にて放送される。

6月13日に韓国デビュー12周年、6月4日に日本デビュー11周年を迎えるBTS。エムオン!では、そんなBTSを、11時間45分にわたり大特集。

MV特集に加え、2018年に初開催された世界水準のミュージックアワード『2018 MBC PLUS × genie music AWARDS with Global Partner MUSIC ON! TV』が日本語字幕入りでリピート放送される。

『2018 MBC PLUS × genie music AWARDS with Global Partner MUSIC ON! TV』は、2018年11月6日に韓国・仁川南洞体育館で開かれた、韓国の放送局、MBC PLUSとMUSIC ON! TVが共同開催した、世界水準のミュージックアワード。アジアのみならず世界中を席巻する超豪華アーティストによる、前代未聞の華やかなステージが楽しめる。

さらに、韓国地上波放送局MBCの人気音楽番組『ショー!K-POPの中心』より、BTS出演回10エピソードが、6月から2ヵ月にわたって一挙放送される。ファンは要チェックだ。

(P)&(C) BIGHITMUSIC

番組情報

MUSIC ON! TV『BTS特集』

06/04(水)20:00~22:00

再放送:06/14(土)20:00~22:00

MUSIC ON! TV『日本語字幕入り!2018 MBC PLUS × genie music AWARDS with Global Partner MUSIC ON! TV』

06/13(金)20:00~23:30

出演アーティスト:BTS、TWICE、WannaOne、チャーリー・プース、GENERATIONS from EXILE TRIBE(2018年12月初回放送)

MUSIC ON! TV BTS出演回『ショー!K-POPの中心』

#1 06/14(土)13:30~14:45

#2 06/14(土)14:45~16:00

#3 06/14(土)16:00~17:15

#4 06/14(土)17:15~18:30

#5 06/14(土)18:30~19:45

番組の詳細はこちら

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/06/02/297332/

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/