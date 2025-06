TUBEのデビュー40周年を記念して、6月1日(現地時間)に米ハワイで開催されたライブ『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii』が、全国の映画館で上映されることが決定した。上映日は7月26日。同公演は、TUBEにとって2000年、2005年に続く3度目のハワイ公演で、今回はデビュー日である6月1日に実施。直前までビザの許可が下りないという危機もあったが、無事に開催された。ハワイという特別な地で行われた約20年ぶりのステージを、ドキュメンタリー映像とともに映画館でいち早く楽しめる。

チケットは、通常の着席指定に加え、スクリーン後方の「スタンディングシート」も販売。スタンディングシートでは立ち上がっての鑑賞が可能で、全座席で拍手や声援もOKとされている。また、WOWOWではハワイ公演と密着取材を交えたライブ&ドキュメンタリー番組『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii』を7月26日午後7時より放送・配信する。■『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii in CINEMA』上映情報日時:7月26日(土)正午開演会場:全国の映画館 ※詳細はTUBEの公式サイトにて確認