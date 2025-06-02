¥¸¥å¥Ë¥¢£Ç£ï¡ª£Ç£ï¡ª£ë£é£ä£ó»°Â¼¹Òµ±¤¬£¶·îËö»öÌ³½êÂà½ê¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¢Go¡ªGo¡ªkids¤Î»°Â¼¹Òµ±¡Ê17¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£6·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Âà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤ë¤«¤é¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï°ìÉôÈ´¿è¡Ë
Go¡ªGo¡ªkids¤Ï¡¢22Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£3·î¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûß·¾®½½ÐÒ¡Ê¤³¤È¤¦¡¢17¡Ë¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£