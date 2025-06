韓国の6人組グループIVEが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初出演することが決定した。『THE FIRST TAKE』は、一発撮りによるパフォーマンスでアーティストの生の魅力を伝える人気企画。IVEは今回、数々の音楽授賞式にて新人賞と大賞を総なめにし、韓国の主要音楽チャートすべてで1位を獲得した代表曲「After LIKE」を披露する。公開はきょう2日午後10時、YouTubeでプレミア公開される。■IVE コメントとても楽しかったです!『THE FIRST TAKE』は日本でもすごく有名なコンテンツですが、海外でもいろんな人がたくさん観ていますし、さまざまなアーティストさんも出ているのでついに出演できてうれしいです。