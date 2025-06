極楽湯RAKU SPAグループ7店舗で、サンリオが贈る、新世代の本格ファンタジープロジェクト『フラガリアメモリーズ』とのコラボキャンペーン“風呂ガリアメモリーズ”を開催!

『フラガリアメモリーズ』とのコラボグッズやメニューが販売されるほか、コラボ風呂、館内放送など内容もりだくさんです☆

サンリオ『フラガリアメモリーズ』×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン“風呂ガリアメモリーズ”

開催期間:2025年6月19日(木)〜7月15日(火)

開催店舗:極楽湯・RAKU SPAグループ7店舗

様々なメディアを横断し、サンリオが人型キャラクターで贈る、新世代の本格ファンタジープロジェクト『フラガリアメモリーズ』

ストーリー展開の主軸となるボイスドラマ、オリジナル楽曲MVが公式YouTubeにて配信されています。

そんな『フラガリアメモリーズ』と極楽湯・RAKU SPAがコラボしたキャンペーン「風呂ガリアメモリーズ」の開催が決定!

期間中、コラボ限定のマフラータオルがもらえる「フラガリアメモリーズプラスセット」の販売やオリジナルグッズの販売、購入特典なども実施されます。

ほかにもコースターがもらえるコラボメニューの販売やフラガリアメモリーズをイメージしたコラボ風呂など、様々な企画が目白押しです☆

フラガリアメモリーズプラスセット

価格:入館料金+1,100円(税込)

店舗入館時に、入館料金+フラガリアメモリーズプラスセットをご購入いただいた方に、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定のマフラータオルを配布。

マフラータオルは「ハルリット」や「プルース」「シエロモート」「クロード」「バドバルマ」「ハンギョン」の全6種からランダムで1枚もらえます。

グッズ販売

グッズ名・価格:

・等身アクリルスタンド(全6種)/各2,200円(税込)

・トレーディングホログラム缶バッジ(全6種ランダム)/1個550円(税込)

・トレーディングホログラム缶バッジコンプリートセット/1BOX 3,300円(税込)☆

・トレーディング缶バッジミニキャラver. RED BOUQUET(全6種ランダム)/1個550円(税込)

・トレーディング缶バッジミニキャラver. BLUE BOUQUET(全6種ランダム)/1個550円(税込)

・トレーディング缶バッジミニキャラver. NOIR BOUQUET(全6種ランダム)/1個550円(税込)

・トレーディング缶バッジミニキャラver. コンプリートセット(RED BOUQUET/BLUE BOUQUET/NOIR BOUQUET)全3種/1BOX 3,300円(税込)☆

・トレーディングロッカーキー風キーホルダー(全6種ランダム)/1個880円(税込)

・トレーディングロッカーキー風キーホルダーコンプリートセット/1BOX 5,280円(税込)☆

・トレーディングロッカーキー風キーホルダーミニキャラver. RED BOUQUET (全6種ランダム)/1個880円(税込)

・トレーディングロッカーキー風キーホルダーミニキャラver. BLUE BOUQUET (全6種ランダム)/1個880円(税込)

・トレーディングロッカーキー風キーホルダーミニキャラver. NOIR BOUQUET (全6種ランダム)/1個880円(税込)

・トレーディングロッカーキー風キーホルダーミニキャラver. コンプリートセット(RED BOUQUET/BLUE BOUQUET/NOIR BOUQUET)全3種/1BOX 5,280円(税込)☆

・チェキ風トレーディングカード(全7種ランダム)/1枚入り330円(税込)

・チェキ風トレーディングカードコンプリートセット/1BOX 2,310円(税込)☆

・チェキ風トレーディングカードミニキャラver. (全18種ランダム)/2枚入り660円(税込)

・チェキ風トレーディングカードミニキャラver.コンプリートセット/1BOX 5940円(税込)☆

・フレークシール/880円(税込)

・お風呂バッグ/2,640円(税込)

・PVCポーチ RED BOUQUET/990円(税込)

・PVCポーチ BLUE BOUQUET/990円(税込)

・PVCポーチ NOIR BOUQUET/990円(税込)

・バスパウダー(ランダムブロマイド1枚入り)/880円(税込)

※☆印が付いているグッズはオンラインショップ限定での販売となります

『フラガリアメモリーズ』の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売。

フラガリアの騎士たちをプリントした缶バッジやお風呂バッグ、ミニポーチなどがラインナップされます。

店舗限定 グッズ購入特典「オリジナルクリアカード」

グッズデザイン:

・前半 6月19日(木)〜7月2日(水)ミニキャラ全18種 ランダム

・後半 7月3日(木)〜7月15日(火) 等身全6種 ランダム

店舗でオリジナルグッズを税込み2,000円購入ごとにオリジナルデザインのクリアカードをランダムで1枚プレゼント。

前半・後半でもらえるデザインが変更されます。

※フラガリアメモリーズプラスセット、オンラインショップでの購入は対象外となります

※別々のお会計を合算しての配布はできません

コラボメニュー販売

メニュー名・価格:

<コラボドリンク 全6種>各880円(税込)・ハルリットのピュアで真っ直ぐなアップルベリーソーダ・プルースのお散歩中に飲みたいオレンジブリュレドリンク・シエロモートの青空の下で一息ショコラミルク・クロードの折れない意志と努力のスカッシュ・バドバルマの人情溢れるワイルドパッションコーク・ハンギョンのパーティーで振る舞う杏仁カルピス<コラボフード・デザート 全9種>・ハルリット考案!?空飛ぶ?からあげボウル/1,980円(税込)・プルースの幸せはこぶクローバーオムライス/1,870円(税込)・シエロモートの包み込むもくもくスカイパスタ/2,090円(税込)・クロードのコツコツ黒胡麻麻辣担々麺/1,870円(税込)・バドバルマのいつか食べたい野心家海鮮どんぶり/1,980円(税込)・ハンギョンのハオハオ奇天烈ラーメン/1,870円(税込)・REDBOUQUETのロマンティックパフェ/990円(税込)・BLUEBOUQUETのドラマティックパフェ/990円(税込)・NOIRBOUQUETのファンタスティックパフェ/990円(税込)<スペシャルメニュー 全2種>・フラガリアメモリーズのタンブラー付きドリンク/2,860円(税込)※タンブラーに封入する台紙は、ハルリット、プルース、シエロモート、クロード、バドバルマ、ハンギョンの6種から1枚選べます・温泉まんじゅう/880円(税込)

『フラガリアメモリーズ』をイメージした限定メニューを店舗で販売します。

フラガリアの騎士たちや各ブーケをイメージしたドリンクやフードデザートなど全17メニューが展開されます。

購入特典「オリジナルコースター」

コラボメニューを注文された方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼント。

浴衣姿のフラガリアの騎士をデザインした、ファン必見のグッズです☆

コラボ風呂

スケジュール:

「RED BOUQUET」の湯〜赤き純真の香り〜2025年6月19日(木)〜6月22日(日)/6月26日(木)〜6月28日(土)「BLUE BOUQUET」の湯〜みんななかよくできるよね?の香り〜2025年6月29日(日)〜7月1日(火)/7月3日(木)〜7月5日(土)「NOIR BOUQUET」の湯〜いいかお前ら!紳士たるものしんけん楽しい♪ロジックで!そろそろ本気出そうかなの香り〜2025年7月6日(日)〜7月8日(火)/7月11日(金)〜7月15日(火)

フラガリアメモリーズをイメージした3種類のコラボ風呂が登場。

浴室には特別にデザインしたタペストリーが装飾されます。

コラボ装飾

館内の様々な場所にてコラボ装飾を実施。

描き下ろしイラストを使用したスタンディパネルやのぼり、タペストリーが登場します。

館内放送

館内にて撮り下ろし音源の館内放送を1時間ごとに放送。

フラガリアの騎士の様々なボイスが楽しめます。

デジタルスタンプラリー

館内に掲出されている「キャラクター紹介ポスター」を探すデジタルスタンプラリーを実施。

ポスターにプリントされた二次元バーコードを集めることで、オリジナルポストカードがプレゼントされます。

GKプリント

全国のファミリーマート、ローソンに設置されているマルチコピー機からコンテンツをプリントできる「エンタメプリント」

「エンタメプリント」にて、描きおろしイラストやコラボ装飾で使用された場面写のオリジナルブロマイドが販売されます。

コラボグッズやメニュー販売のほかコラボ風呂、館内放送など内容もりだくさんのコラボ企画。

『フラガリアメモリーズ』×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン“風呂ガリアメモリーズ”は、2025年6月19日より開催です☆

※RAKU CAFEは、入館に事前予約が必要になります。詳細は店舗HPを確認ください

※画像・写真は全てイメージです

※販売グッズや景品は個数制限が設けられる場合があります

※記載の内容は予告なく変更になる場合があります

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応となる場合があります

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPを確認ください

