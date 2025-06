人気キャラクター同士の豪華なコラボを堪能できるかわいくて便利なモバイルグッズがずらり!

スマホグッズを企画・制作・販売する「グルマンディーズ(gourmandise)」から、「タマ& フレンズ サンリオ コラボシリーズ」のモバイルアイテムが登場! モバイルバッテリー やアダプタなど、5種類のラインナップを紹介しよう。■「タマ& フレンズ サンリオ キャラクターズ USB USB Type-C 4000mAh リチウムイオンポリマー充電器 2.1A」(各4708円)

「タマ&フレンズ×サンリオキャラクターズ USB / USB Type-C 4000mAh リチウムイオンポリマー充電器 2.1A」(各4708円)

「タマ&フレンズ×サンリオキャラクターズ USB / USB Type-C ACアダプタ」(各3278円)

「タマ&フレンズ×サンリオキャラクターズ USB / USB Type-C ACアダプタ」(各3278円)

「タマ&フレンズ×サンリオキャラクターズ USB/USB Type-C 付き ACタップ」(各6248円)

「タマ&フレンズ×サンリオキャラクターズ マルチ充電ケーブル」(各2508円)

急速充電対応のカード型 モバイルバッテリー は、約108グラムと軽いので負担なく持ち歩けるのがうれしい!コンパクトなのに3台同時に充電可能というパワフルな1台。絵日記風のデザインで、タマ×バッドばつ丸、タマ&モモ&コマ×けろけろけろっぴ、タマ&ポチ×ポチャッコ、タマ&トラ×ハンギョドンと、4種類のバリエーションがある。■「タマ& フレンズ サンリオ キャラクターズ USB USB Type-C ACアダプタ」(各3278円) USB Type Aと USB Type Cのケーブルが差し込めるAC充電器。プラグをたためるので、ポーチの中にすっきり 収納 できちゃう!急速充電対応で、時間のない時に大助かりなアイテム。こちらもデザインのバリエーションは4種類で、タマ×バッドばつ丸、コマ×けろけろけろっぴ、ポチ×ポチャッコ、トラ×ハンギョドンの組み合わせが楽しめる。■「タマ& フレンズ サンリオ キャラクターズ USB USB Type-C 付き ACタップ」(各6248円)旅行にはもちろん、自宅でも大活躍する多機能ACタップ。表にふたつ、背面にひとつの コンセント 口があり、 USB Type Aは3つ、 USB Type Cはひとつ差し込めて、最大4台同時に給電が可能。オールスターズ大集合なデザインも魅力で、人気キャラクターたちが積み重なる“おそら”と、お顔がにぎやかに並んだ“フェイス”のどちらもかわいすぎ!自宅用、持ち歩き用で使い分けるのもおすすめだ。■「タマ& フレンズ サンリオ キャラクターズ マル チリ ングプラス」(各1628円)スマホケースの中に挟み込んで使う 便利 なスマホアクセサリ。デザインの愛らしさを最大限引き出したいなら、クリア素材のケースと一緒に使おう。シート部分のデザインは全部で5種類。タマ×バッドばつ丸、コマ×けろけろけろっぴ、ポチ×ポチャッコ、トラ×ハンギョドンのコンビに加えて、総勢16ものキャラクターが集合した“ミックス”も かわいい ■「タマ& フレンズ サンリオ キャラクターズ マルチ充電ケーブル」(各2508円)ひとつ持っていると重宝するのがこのアイテム。 USB Type Aの充電タップから、Lightning、 USB Type C、micro USB のコネクタに接続できる 便利 なケーブルだ。スマホのほか、ハンディファンやポータブルゲーム機、ワイヤレスイヤホンなどなど、コネクタの種類に合わせてケーブルを持ち歩かなくてもこれ1つでOK。バッグやポーチに吊り下げられる丸型のカラビナ付きで、バッドばつ丸、けろけろけろっぴ、ポチャッコ、ハンギョドンにそれぞれいろんな表情のタマがあしらわれた4種類のデザインあり。以上のアイテムは、「グルマンディーズ」の公式ネットショップにて取り扱い中。「タマ& フレンズ 」も「左ンリオキャラクターズ」もどっちも好きな人はぜひチェックしてみて!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって 軽減税率 の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) Sony Creative Products Inc.(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650171