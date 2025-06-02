¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¤¬¡ÈÌ¾¸Å²°¤Î½»Âð³¹¡É¤Ë ¸å¤íµÓ¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¯ ¼þÊÕ¤Î»³¤«¤éÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«
¡¡2025Ç¯6·î2Æü¡¢¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¡×¤¬Ì¾¸Å²°¤Î½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤ä·Ù»¡¤Ï¡¢¿Í¤Ø¤Î´í³²¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÊá³Í¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢¸«¼é¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾¸Å²°¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë½Ð¸½¡Ä½»Ì±¡Ö¥¿¥Ì¥¤ÏÍè¤ë¤±¤É¥·¥«¤Ï¡Ä¡×
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Î½»Âð³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢²ö´Ö(¤Ï¤¶¤Þ)¸ø±à¡£Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¸ø±à¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¡×¤Ç¤¹¡£¹õ¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ë±Ô¤¤³Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»Ô¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5·î30Æü¤«¤éÌ¾Åì¶è¤ä¼é»³¶è¤Ç¡Ö³Ñ¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¥·¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
6·î2ÆüÄ«¤«¤é¤Ï¡¢²ö´Ö¸ø±à¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤ï¤ÌÄÁµÒ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤Ï¡Ä¡£
ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¡§
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥·¥«¤¬¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ì¥¤¬¤¦¤Á¤ÎÄí¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¥«¥â¥·¥«¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸ÅÌ¡§
¡Ö¡Ê³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ë¡Ø¤¢¤Þ¤ê¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡£ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Êá³Í¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¡Ä»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ö²¿¤È¤«»³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¤Ï¸å¤íµÓ¤ò¤Ò¤¤º¤ë¤è¤¦¤ÊÊâ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸ø±à¤Î¼Ø¸ý¤Î²¼¤Ë´é¤òÆÍ¤Ã¹þ¤àÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¡§
¡ÖÂ¤¬°¤¤¤Î¤«¤Ê¡©Âç¿Í¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥Ë¥Û¥ó¥«¥â¥·¥«¤ÏÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¤Ç¡¢»Ô¤ä·Ù»¡¤Ï¡¢¿Í¤Ø¤Î´í³²¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÊá³Í¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼é»³¶è¤ÎÅìÃ«»³¤äÀ¥¸Í»Ô¤Î»³¤«¤éÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤È¤«»³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£