¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ÄÕ½Å¤ÎÊìÌò½÷Í¥¡¡£µ£²ºÐ¤È»×¤¨¤Ì½é²Æ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¾Ð´é¤¬¼«Á³¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×
¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ËÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬£·ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¥±ï¤·¡¢ÄÕ½Å¤ò¤ª¤¤¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼Â¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¡¦¹â²¬Ááµª¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢£²Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£½é²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡×¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ç²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤¶¤·¤ò¼õ¤±¡¢¼ê¤ò¤«¤¶¤·¤ÆâÁ¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡££µ£²ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¾Ð´é¤¬¼«Á³¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¹â²¬¤¬±é¤¸¤ëÄÕ½Å¤ÎÊì¤Ï¡¢È±·ë¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤¿¤é¤·¤Ç¡¢ÂÐÏÃÎÏ¤Ë¤Ï¤¿¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÕ½Å¤Î¹Ì½ñÆ²¤Î¾¦Çä¤Ë°ìÌòÇã¤¦¡Ý¡Ý¤È¤¤¤¦¡£