All About ニュース編集部では、5月20〜26日の期間、全国10〜60代の男女174人を対象に、東京から日帰りで行きたい 温泉 地に関する アンケート を実施しました。その中から、「東京から日帰りで行きたい『福島県の 温泉 地』」ランキングの結果をご紹介します。福島県郡山市の「磐梯(ばんだい)熱海 温泉 」は、「郡山の奥座敷」としても知られる、自然豊かな環境が魅力的な 温泉 地です。アルカリ性単純 温泉 で肌に優しく、“美人の湯”として親しまれています。日帰り入浴可能な施設も多く、「霊泉元湯」「紅葉館きらくや」「 ホテル 華の湯」など個性豊かなスポットが点在。五百川(ごひゃくがわ)沿いの遊歩道や、磐梯熱海駅前の「磐梯熱海 温泉 駅前足湯」など散策スポットも充実しています。 東京駅 から 新幹線 と電車を利用して約2時間とアクセスも良好です。

回答者からは「雄大な磐梯山を眺めながら 温泉 に入りたいから」(40代男性/神奈川県)、「郡山市にあって、 新幹線 で「郡山駅」まで行き、そこから在来線で10分ほどとアクセスもとても良いんです。東京からトータルで1時間半くらいで着けるので、日帰り旅にぴったりですよ」(30代女性/新潟県)、「磐梯山、や猪苗代湖が近く、風光明媚そう」(60代男性/山梨県)、といった声が集まりました。福島県いわき市の「いわき湯本 温泉 」は、奈良時代に開湯されたと伝わる1300年以上の 歴史 を持つ名湯で、「日本三古泉」に選ばれています。公衆浴場「さはこの湯」のほか、映画『フラガール』の舞台でもある「 スパリゾートハワイアンズ 」も近く、 観光 スポットも充実。 東京駅 からは、JR常磐線の特急「ひたち」や高速バスの利用で、3時間以内でのアクセスも可能です。回答者からは「 スパリゾートハワイアンズ が最近話題なので、行ってみたいです」(40代女性/埼玉県)、「いわき湯本 温泉 は海が近く、静かに 観光 できるので楽しかったです。海グルメも食べれました。 温泉 も温まって良かったです」(40代女性/埼玉県)、「交通利便性が良いため行き来がしやすいため」(40代男性/東京都)、「 家族 や友人と行くならハワイアンズで楽しみたいから」(30代女性/千葉県)といった声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュース メディア です。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)