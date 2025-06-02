¡Ø¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ËP¤¬°ÕÍß¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»ä¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ°¤¨¤Æ¡×
¡¡¡ØÂè62²ó¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ¡Ë¤ÎÂ£¾Þ¼°¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ì¤¤¡ÄÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ùºé²Ö
¡¡2024Ç¯¸å´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè110ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤òÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£º»è½¤¬±é¤¸¡¢Èà½÷¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬º¤Æñ¤Ê»þÂå¤ËÆ»¤Ê¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢ÌÂ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤äÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤á¤ÆË¡Áâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÈøºêÍµÏÂ»á¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¿¼¡¹¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢½Ð±é¼Ô°ìÆ±¤¬Àï¤¤¤Ê¤¬¤é°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»ä¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ°¤¨¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ì¤¤¡ÄÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ùºé²Ö
¡¡2024Ç¯¸å´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè110ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤òÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£º»è½¤¬±é¤¸¡¢Èà½÷¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬º¤Æñ¤Ê»þÂå¤ËÆ»¤Ê¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢ÌÂ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤äÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤á¤ÆË¡Áâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£