BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、プラモデルと世界(=プラネット)をつなぐアイドル「LINKL PLANET」の、ガンプラ45周年を記念して、初となるガンプラテーマのニューシングル『胸にいつもガンプラを』を3月19日に発売した。『胸にいつもガンプラを』ジャケット画像楽曲制作には国民的アイドルを多数手がけるAkira Sunset、遠藤ナオキ、野口大志、浦島健太、TETTA、ふるっぺ(ケラケラ)が担当している。表題曲である「胸にいつもガンプラを」の作詞には、作詞家で音楽プロデューサーのいしわたり淳治(ex. SUPERCAR)が参戦し、LINKL PLANETならではの特徴である、プラモデルの世界と現実をつなぎ合わせた作詞に挑戦しており、その独自の感性を遺憾なく発揮した楽曲タイトル、歌詞となっている。

そして、同曲のコレオには前作に引き続きWARNERを迎え、その世界観をダンスからも表現する。また、カップリングとしても新曲が2曲、代表曲の1曲でもある「Days of Birth」の2025年バージョンの計4曲とそれぞれのインスト音源も収録している。また、ジャケットアートワークは、ガンプラが生まれる場所である静岡の“ガンプラ工場”バンダイホビーセンターにて、45周年セレモニーが開かれたイメージで撮影している。ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.) 商品パッケージ2024年10月に発売した「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.)」は、発売後40年以上の時を経た「RX-78 ガンダム」を発売当時のカタチはそのままに、色プラ、タッチゲート、スナップフィットなど、ガンプラの進化の過程で培った技術でリバイバルした商品で、当時のファンのみならず、多くの方に好評を博した。本CDには、限定版のメタリックカラーの、「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-3 G-3ガンダム (REVIVAL Ver.) [メタリック]」が付属する。ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.) 商品画像ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.) 商品画像LINKL PLANET 3rd Single『胸にいつもガンプラを』は全3形態。「ガンプラ付限定盤」(SRML-1112 / 3,400円)は、CD(全8曲収録)、ベストメカコレクション 1/144 RX-78-3 G-3ガンダム (REVIVAL Ver.) [メタリック]、エコジャケ仕様、メンバーソロ“キラ”カード(ランダム1種/全9種)。「初回限定盤」(SRML-1116 / 1,500円)は、CD(全8曲収録)、エコジャケ仕様、メンバーソロブロマイド(ランダム1種/全9種)。「通常盤」(SRML-1117 / 1,500円)は、CD(全8曲収録)、エコジャケ仕様、グループブロマイド(全1種)。全形態共有で、初回生産分のみ『”胸にいつもリンプラを”くじ』封入。内容、有効期限を含む詳細はオフィシャルサイトを確認すること。収録楽曲(全8曲)は、01. 胸にいつもガンプラを、02. Hop Step Decoration!!!、03. タイムカプセル、04. Days of Birth 2025、05. 胸にいつもガンプラを -instrumental-、06. Hop Step Decoration!!! -instrumental-、07. タイムカプセル -instrumental-、08. Days of Birth 2025 -instrumental-。店舗特典内容は、アーティスト写真を使用している特典が付く店舗が、A-on STORE(複製サイン入りA5アーティストカード、全1種)、セブンネットショッピング(缶バッジ、ランダム1種/全9種)、楽天ブックス(ポストカード、全1種)。ジャケットデザインを使用している特典が付く店舗がAmazon.co.jp(メガジャケ、全1種)。LINKL PLANET (左から尾本侑樹奈、高柳光花、佐藤咲菜、鈴木華凜、天川れみ、東恩納瑠花、石田悠佳、荒井芽依、宮粼菜々)LINKL PLANETとは、BANDAI SPIRITSのプラモデル公式PRアンバサダーとして、パーツとパーツをつなぐプラモデルのように、プラモデルとファンの皆さん、プラモデルと世界(=プラネット)をつなぐアイドルを目指して組み立て中のグループ。プラモデルの世界へ皆さんの背中を押す存在になるために、その魅力をファンの皆さんと一緒に学び、プラモデルの楽しさを世界中に広める活動をしている。