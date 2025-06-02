¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ö¾å¼ê¤Ç¤¹¡×¥Ð¥ì¡¼ÏÓÁ°¤òÀä»¿¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÆ°¤±¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬2Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£·îÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Ê¿Ìî¥Î¥é¡Ê46¡Ë¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÏÓÁ°¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£¶¯¹ë¤ÎÅìµþ¡¦³ë¾þ¶èÎ©¶âÄ®Ãæ¤Ç³èÌö¤·¡¢Ì¾Ìç¤Î½¤ÆÁ¹â¤Ë¿äÁ¦Æþ³Ø¡£´ØÅìÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡Ê¿Ìî¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾å¼ê¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥ì¡¼¤·¤Æ¤¿Êý¡£ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¥Ð¥Æ¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆ°¤±¤Þ¤¹¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ê¿Ìî¤â¼íÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡Ö¡ÊÊ¿Ìî¤È¤Ï¡ËÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÃÊ¾å¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£