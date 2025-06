火星の表面から失われた水にも関係するかもしれない新しい研究成果を、アメリカの研究者らのチームが発表しました。

研究チームの論文では、NASA=アメリカ航空宇宙局の火星探査機「MAVEN(メイブン)」の観測データを分析した結果、太陽風に含まれる高エネルギーの荷電粒子によって火星の大気に含まれるアルゴンが弾き出される様子を、初めて直接的に観測していたことがわかったと報告されています。

アルゴンは従来の予測と比べて4倍以上のペースで弾き出されていて、太陽嵐が発生した時にはペースがさらに上昇することもわかりました。

こうしたプロセスは初期の火星における大気散逸の主な原因となり、火星における水の歴史を決定づける役割を果たしたと研究チームは考えています。

関連画像・映像

【▲ NASAの火星探査機「MAVEN」の想像図(Credit: NASA)】

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

参考文献・出典NASA - NASA's MAVEN Makes First Observation of Atmospheric Sputtering at MarsCurry et al. - First direct observations of atmospheric sputtering at Mars