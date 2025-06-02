ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£²¡¥£³¡ó¡¢±ß¹âÊý¸þ¤ËÈ÷¤¨¤ëÆ°¤­

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡12.33¡¡9.36¡¡8.20¡¡8.00
1MO¡¡12.02¡¡8.62¡¡8.80¡¡7.87
3MO¡¡11.28¡¡8.11¡¡9.18¡¡7.75
6MO¡¡10.96¡¡7.93¡¡9.50¡¡7.85
9MO¡¡10.66¡¡7.78¡¡9.63¡¡7.91
1YR¡¡10.47¡¡7.75¡¡9.76¡¡8.01
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.82¡¡10.38¡¡10.26
1MO¡¡10.34¡¡10.32¡¡9.97
3MO¡¡10.38¡¡10.27¡¡9.24
6MO¡¡10.50¡¡10.34¡¡8.93
9MO¡¡10.54¡¡10.35¡¡8.69
1YR¡¡10.56¡¡10.40¡¡8.61
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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