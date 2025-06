毎週日曜日午前9時30分から全国テレビ朝日系で放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50周年を迎えた「スーパー戦隊シリーズ」。その戦士を網羅した『テレビマガジン デラックス267 決定版 全スーパー戦隊 コンプリート超百科 増補三訂』(2,970円)とスーパー戦隊第3作目の『バトルフィーバーJ』からスーパー戦隊の要となっているスーパー戦隊ロボをまとめた『テレビマガジン デラックス268 決定版 スーパー戦隊 全スーパーロボット超百科 増補改訂』(2,970円)が講談社より6月11日に同時発売される。

スーパー戦隊シリーズ第3作『バトルフィーバーJ』(1979年)は、バトルジャパン、バトルコサックなどの5人の戦士が、国際色にあふれた格闘術とダンスの動きを組み合わせた技で戦う、まさに「フィーバー」なスーパー戦隊だった。『スーパー戦隊 全スーパーロボット超百科 増補改訂』の『バトルフィーバーJ』『電子戦隊デンジマン』ページより (C)東映 (C)Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.さらに第3作目にしてついに登場したのが「巨大ロボ」だ。それまでにもバリブルーンなどの巨大メカは活躍していたが、バトルフィーバーロボは第1話から「建造中」と語られていたものの、完成して活躍するのは第5話からという大物ぶりとともにそのパワーを披露し、以降の「スーパー戦隊シリーズ」にスーパーロボットはなくてはならないものとなった。『全スーパー戦隊 コンプリート超百科 増補三訂』の『鳥人戦隊ジェットマン』より (C)東映スーパー戦隊シリーズ第15作『鳥人戦隊ジェットマン』(1991)年では、さまざまな新展開が視聴者を驚かせた。たとえば、スーパー戦隊のメンバー同士で複雑な恋愛事情が展開、敵組織バイラムでは幹部同士が対立、サポートロボ・テトラボーイが巨大ロボ ジェットイカロスの武器であるテトラバスターに変形、そして衝撃的な結末など、その後のスーパー戦隊シリーズにも影響を与えるような事件が次々と繰り広げられた。『全スーパー戦隊 コンプリート超百科 増補三訂』の『未来戦隊タイムレンジャー』より (C)東映30世紀から来た4人の時間保護局員と、ひとりの現代人(タイムレッド)がチームを組んだスーパー戦隊シリーズ第24作が『未来戦隊タイムレンジャー』(2000年)だ。リーダーがタイムピンクに変身する未来人の女性で、敵もやはり30世紀からやってきた犯罪者集団 ロンダーズファミリーだが、目的は侵略ではなくあくまでも金儲け。タイムレンジャーのメカやロボットはすべて30世紀からタイムゲートを通ってやってくる、6人目の戦士はタイムレッドをライバルとみなす第三勢力など、目新しさに満ちた作品となっていた。『スーパー戦隊 全スーパーロボット超百科 増補改訂』の『炎神戦隊ゴーオンジャー』ページより (C)東映異次元の「マシンワールド」からやってきた乗り物型生命体「炎神(エンジン)」たちと協力して、変身や巨大ロボ戦を行ったスーパー戦隊シリーズ第32作が『炎神戦隊ゴーオンジャー』(2008年)だ。本作最大の特色は「生き物+乗り物」のキャラクター、皆が個性豊かな人気者で、エンディングがキャラソングになっていた、ゴーオンジャーの相棒である「炎神」の活躍だ。それぞれがキャッチフレーズをもち、よくしゃべり、独特な口癖もある一方で、性格はバラバラという、ともすれば盛りすぎになりそうな設定が見事にはまり、ゴーオンジャーの7人や敵である「蛮機族ガイアーク」とともに楽しく激しい世界観を作り上げていったのだ。『スーパー戦隊 全スーパーロボット超百科 増補改訂』の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』ペーシより (C)テレビ朝日・東映AG・東映そして今、大人気放送中の作品が、50周年のスーパー戦隊が大活躍する『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(2025)だ。ゴジュウジャーのメンバーは、一風変わった5人。彼らは、すべてそろうと願いが叶うという「センタイリング」を集めるための争奪戦をくりひろげつつも、敵に対しては協力して戦う。彼らの敵として、悪の組織であるブライダンに加えて、「ユニバース戦士」と呼ばれる歴代レッド戦士に似た姿のライバルたちも参戦してくるという激熱なストーリー展開。ここまで進化をとげたスーパー戦隊シリーズが詰まった『テレビマガジン デラックス267 決定版 全スーパー戦隊 コンプリート超百科 増補三訂』と『テレビマガジン デラックス268 決定版 スーパー戦隊 全スーパーロボット超百科 増補改訂』で、ぜひスーパー戦隊の世界をもっと楽しむことができる。(C)テレビ朝日•東映AG•東映 (C)東映 (C)石森プロ•東映 (C) Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.