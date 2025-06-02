

5月第5週の上昇ランキング上位には国内の中小型成長株を主要投資対象とするファンドが並びました。2位の「野村日本新鋭成長株ファンド」は上場株式に加え、上場されていないわが国の株式などを実質的な投資対象とする投資事業有限責任組合等（ＬＰＳ）も投資対象としていることが特徴です。



下落ランキング上位ファンドの主要投資対象は日本を含む世界の「EV（電気自動車）」関連株式、トルコ株式、脱炭素社会の実現に必要な技術、素材、製品、サービスなどを提供する企業や、同社会への移行により恩恵を受ける中国企業の株式となっています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +7.35％ 日本新興成長企業株ファンド（新進気鋭）

運用会社:野村アセットマネジメント



2位 +6.37％ 野村日本新鋭成長株ファンド

運用会社:野村アセットマネジメント



3位 +6.14％ ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド（センバツ）

運用会社:ＳＢＩアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -3.68％ テーマレバレッジＥＶ２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 -3.38％ トルコ株式オープン（メルハバ）

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



3位 -3.32％ チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド

運用会社:日興アセットマネジメント



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