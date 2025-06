東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」にて「?(ハテナ)号室で会いましょう」を開催!

あらゆるメディアで謎解きを仕掛ける、松丸亮吾さんが代表を務める謎解きクリエイター集団「RIDDLER(リドラ)」とコラボレーションした宿泊型謎解きイベントの新作です☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ 宿泊型謎解きイベント「?(ハテナ)号室で会いましょう」

料金:6,705円〜(室料・謎解きキット・税込)

※4名1室利用時の1名料金

※2025年6月2日時点の料金

※料金は部屋タイプ・人数・宿泊日・予約日により異なります

謎解きキット:1室につき1セット

人数:1部屋につき1〜6名

実施期間:2025年7月7日(月)〜2026年2月28日(土)

予約:2025年6月2日(月)より

特設サイト:https://st.riddler.co.jp/brightonhotel2/

ホテル宿泊予約電話:047-380-6666 (10:00〜18:00)

時間:

・チェックイン15:00/チェックアウト12:00

・目安所要時間 4〜7時間

その他:

・スマートフォンアプリ「LINE」を使用します。

・インターネットに接続できるスマートフォン、タブレットなどの端末が必要です。

・ホテル館内Wi-Fiあり。ご自身の回線利用に伴う通信費は自己負担となります。

浦安ブライトンホテル東京ベイの宿泊型謎解きイベント開催は今回で第5弾。

人気の宿泊プランのひとつになっています。

そのなかで、RIDDLERとコラボレーションするのは今回で2回目です。

2024年3月1日から2025年5月6日まで開催された、前作の謎解き「遺失物ホテル」は、参加された方の9割以上が満足と回答。

非常に大好評だったことから、”再びタッグを組みたい!”と、ホテル側からRIDDLERへラブコールを送り今回もタッグが実現しました!

新作謎解き「?(ハテナ)号室で会いましょう」のテーマは「アニバーサリー」

ホテルにとってのアニバーサリーである開業月の7月にスタートします。

暑さ、降雨の天候を気にせず快適にできるのもホテル謎解きならでは。

部屋で休みながら、レストランの食事を楽しみながら自分のペースで、ボリュームたっぷりの謎解きに没入できます。

1部屋につき1人〜6人まで参加可能なため、謎解き仲間やカップル、夫婦、子どもと一緒にファミリーで、もちろんソロ挑戦も可能です。

さらに、ディナー付きで予約すると『ボーナス謎解き』プレゼント特典があり、ホテルの美味しい食事と追加謎解きで充実した夜が過ごせます。

そして、謎の解明に頑張った翌朝は、自分へのご褒美として、ふわとろ食感のフレンチトーストが人気の朝食ビュッフェを思いっきり楽しむことができます。

また、浦安ブライトンホテル東京ベイから運行している無料シャトルバスを使えば、東京ディズニーリゾートへのアクセスも楽々。

エンターテイメント盛りだくさんなので、旅行にもぴったりです☆

部屋やホテル内に秘められた謎や物語に巡り合う体験型ゲームイベント。

浦安ブライトンホテル東京ベイにて2025年6月2日より予約受付が開始されている、宿泊型謎解きイベント「?(ハテナ)号室で会いましょう」の紹介でした☆

