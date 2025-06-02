フランスやオランダの“英雄”が来日決定！本田圭佑、柿谷曜一朗ら日本チームと対戦

先月29日、モナコで活動する非営利団体『BARBAGIUANS MONACO（バルバジアンズ・モナコ）』は今月27日（金）にチャリティーマッチ『United through Legends』を開催することを発表した。

『United through Legends』は、世界で最も人口密度の高い国家として知られているモナコ公国と日本の友好を記念したもの。

同イベントでは、モナコのレジェンドチーム「Monaco Legends（Barbagiuans of Monaco）」と、日本サッカー界のレジェンドチーム「Japan Legends」が対戦する。

アンバサダーには、リーグアン・ASモナコに所属する日本代表FW南野拓実が就任。

モナコ・レジェンズには元フランス代表のロベール・ピレス、マルセル・デサイー、元オランダ代表のクラレンス・セードルフ、ジャパン・レジェンズには元日本代表FW本田圭佑、柿谷曜一朗、松井大輔、福西崇史、加地亮らが出場予定となっている。

主な参加予定者 （敬称略、順不同）

Louis Ducruet ルイ・デュクリエ

Marcel Desailly マルセル・デサイー

Robert Pirès ロベール・ピレス

Patrice Evra パトリス・エヴラ

Ludovic Giuly リュドビック・ジュリ

Clarence Seedorf クラレンス・セードルフ

Eric Abidal エリック・アビダル

Jérémy Ménez ジェレミー・メネズ

Dirar Nabil ナビル・ディラル

Flavio Roma フラビオ・ローマ

Sébastien Squillaci セバスチャン・スキラッチ

Gaël Givet ガエル・ジヴェ

Camel Meriem カメル・メリエム

Frédéric Nimani フレデリック・ニマニ

Olivier Veigneau オリヴィエ・ヴェイニョー

Ernesto Chevantón エルネスト・チェバントン

Tony Czech トニー・チェコ

本田 圭佑

松井 大輔

南 雄太

柏木 陽介

柿谷 曜一朗

鈴木 隆行

茂庭 照幸

中澤 祐二

伊野波 雅彦

太田 宏介

大津 祐樹

福西 崇史

橋本 英郎

名波 浩

加地 亮 など

アンバサダーの南野はキックオフセレモニーに登場するとのこと。試合は、27日19時半からパナソニックスタジアム吹田（大阪）で行われる。

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なお、同イベントの収益は令和6年（2024年）能登半島地震の被災地支援や日・モナコ両国の慈善団体への寄付金に用いられる。

