高橋藍選手が所属するバレーボール・サントリーサンバーズ大阪(以下サントリー)に2日、新たに関田誠大選手、小川智大選手、イゴール・クリュカ選手の3選手が加入しました。

関田選手はセッターとしてパリ五輪に出場。小川選手はパリに招集されなかったものの日本代表としてネーションズリーグで準優勝に導くと、2020年から3シーズン連続でベストリベロに選出されました。さらにクリュカ選手は東京五輪でROC代表として銀メダルを獲得しています。

サントリーはSVリーグチャンピオンシップ、男子初代王者に輝いています。

▽以下3選手コメント

【関田誠大選手】

サントリーサンバーズ大阪の一員になれたことをとても嬉しく思っています。チームが成長するために自分ができることを最大限尽くしていく覚悟です。これからぜひ熱いご声援をよろしくお願いします。

【小川智大選手】

今シーズンからサントリーサンバーズ大阪に入団することになりました、小川です。素晴らしいメンバーと今シーズンを共に楽しみたいと思っています。サントリーサンバーズ大阪の関係者の方々、スポンサーの方々、ファンの方々、サポートしてくださる方々、皆さんぜひ宜しくお願いします。

【イゴール・クリュカ選手】It was my dream to play in Japan! I am happy to start a new chapter and looking forward to meeting the Suntory Sunbirds family !日本でプレーすることは私の夢でした。新たな区切りとして嬉しく感じていますし、サンバーズファミリーの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています!