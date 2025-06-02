¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¼¡²óÍ½¹ð¡£ÄÕ½Å¤«¤é¼¹É®¤òº©´ê¤µ¤ì¤ë¤â¥¹¥Í¤¿½ÕÄ®¤Ï¡Ä¤½¤·¤Æ¡ãÈ´²Ù¤Î¾Ú¡ä¤òÃµ¤ëÃ¯Âµ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¾¾Á°²È¤Î¹¾¸Í²ÈÏ·¡¦×¢Ç¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¡Ä
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¼¡²ó¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£°ì¸þ¤ËÉ®¤ò¼è¤é¤Ê¤¤½ÕÄ®¤Ë´î»°Æó¤È²ÎËû¤¬¡Ä°ìÊý¡¢È´²Ù¤Î¾Ú¤òÄÏ¤à¤Ù¤¯²Ö³¡¡¦Ã¯Âµ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÍ½¹ð
²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍËÌë8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
Âè21²ó¡Ö²Ü°Ðºù¾åÌîÕû²»¡Ê¤¨¤¾¤Î¤µ¤¯¤é¤¦¤¨¤Î¤Î¤Ø¤ª¤È¡Ë¡×¤¬6·î1Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿Âè22²ó¡Ö¾®À¸¡¢¼ò¾åÉÔÔ¿¤Ë¤Æ¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼¡Ö²Ü°Ðºù¾åÌîÕû²»¡Ê¤¨¤¾¤Î¤µ¤¯¤é¤¦¤¨¤Î¤Î¤Ø¤ª¤È¡Ë¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö²Ü°Ðºù¾åÌîÕû²»¡×¤¢¤é¤¹¤¸
²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤È¼ê³Ý¤±¤¿¶Ó³¨¤¬Çä¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤ËÄá²°¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¡Ë¤ÇÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿ÀÄËÜ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Ï·ÊÞ¤ÎËÜ²°¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤¬ÅÚ»³¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤Î²Ö¸«¤Î²ñ¤Ë¶¸²ÎÃç´Ö¤òÏ¢¤ì¤Æ¸½¤ì¤ë¡£
ÄÕ½Å¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ËÊÑÁõ¤·¤¿°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¡Ë¤é¤·¤ÃË¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£
°ìÊý¡¢°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡Ë¤ÏËëÉÜ¤Î¤¿¤á¡¢²Ü°ÐÃÏ¤Î¾åÃÎ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¤µ¤ó¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¬¡½¡½¡£
¼¡½µÍ½¹ð
¡ö°Ê²¼¡¢ËÜÊÔÄ¾¸å¤ËÎ®¤ì¤¿¼¡½µÍ½¹ð
¡ÖÈéÆù²°¤ÎÎøÀî½ÕÄ®¡×¤ÈÒì¤¯ÄÕ½Å¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈéÆù¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤·¤ÆÏÃ¤¹¡¢Å·ÌÀ¶¸²Î¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÅÄÆîÀ¦¡ã»ÍÊýÀÖÎÉ¡ä¡£
°ìºý¤ÎËÜ¤ò¼¨¤¹¹¾¸Í¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦ËÌÈøÀ¯±é¡ã»³ÅìµþÅÁ¡ä¡£
¡ÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤Û¤ó¤È¥¤¥ä¤Ã¡×¤È¹ð¤²¤ëÎøÀî½ÕÄ®¡ãÁÒ¶¶³Ê¡ä¡£
½ÕÄ®¤Ë¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ëµººî¼Ô¡¦ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ãÊ¿Âô¾ïÉÙ¡ä¡£
¤½¤Î²£¤Ë²ÎËû¤Î»Ñ¡£
Ã¯Âµ¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡Ä
¡ÖÈ´²Ù¡ª¡©¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿ÄÕ½Å¤ÎËË¤ò²¡¤µ¤¨¤ë²Ö³¡¡¦Ã¯Âµ¡£
¡Ö¾¾Á°¤Î¤´²ÈÏ·ÍÍ¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ï·Ãæ¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡¢¤½¤·¤Æ¾¾Á°²ÈÂèÈ¬ÂåÅö¼ç¡¦¾¾Á°Æ»×¢¤ÎÄï¤Ç¾¾Á°²È¤Î¹¾¸Í²ÈÏ·¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó±é¤¸¤ë×¢Ç¯¤Î»Ñ¤¬Â³¤±¤Æ±Ç¤ë¡£
¤½¤Î×¢Ç¯¤ËÃ¯Âµ¤¬¿È¤ò´ó¤»¤ë¡£
¤½¤Î²¼¤Ë¡ãÈ´²Ù¤Î¾Ú¤òÃµ¤ê½Ð¤»¡ä¤ÎÊ¸»ú¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
²¿¤«¤ò¼ê¤Ë¡¢¤¤¤Ö¤«¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë°Õ¼¡¤ÎÃäÃË¡¦°ÕÃÎ¡£
¡Ö¤³¤³¤ÏÆü¡¹¤¬Àï¤Ë¤´¤¶¤ê¤ó¤¹¤è¡×¤È°ÕÃÎ¤ËÅÁ¤¨¤ëÃ¯Âµ¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¤¦¤Á¤Ç½ñ¤¤¤Æ²¼¤»¤¨
¡Ö¼ò¾åÉÔÔ¿¡Ê¤µ¤±¤Î¤¦¤¨¤Î¤Õ¤é¤Á¡Ë¡Á¡ª¡×¤ÈÃåÊª¤òÃ¦¤®´þ¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÕÄ®¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¡£
¡Ö²¿¤«ÎÔ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë²ÎËû¡£
ÄÕ½Å¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤¦¤Á¤Ç½ñ¤¤¤Æ²¼¤»¤¨¡×¤ÈÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡½¡½¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£