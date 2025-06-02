ディリゲント、RELAB Developmentのバンドルパッケージ4種を発売
ディリゲントは、デンマークに拠点を置くRELAB Developmentのプラグインを収録した4つのバンドルパッケージの販売を開始した。発売を記念して、30%オフとなるイントロセールを実施中。期間は2025年6月16日まで。
Essentials Reverb Bundle
Pro Reverb Bundle
Sonsig Pro Bundle
Maselec Pro Bundle
今回発売となったのは、「Essentials Reverb Bundle」「Pro Reverb Bundle」「Sonsig Pro Bundle」「Maselec Pro Bundle」の4種。
Essentials Reverb Bundleは、自然でリッチなリバーブサウンドを瞬時に構築できるバンドルで、「LX480 Essentials」「REV6000 Essentials」「QuantX Essentials」という製品構成。通常価格は8,250円だが、期間中、5,775円での提供を行う。
Pro Reverb Bundleは、細部までこだわりたいプロフェッショナル向けのリバーブツール群。「LX480 Dual-Engine Reverb」「REV6000」「QuantX Natural Resonance Reverb」という製品構成になっている。通常価格は49,500円だが、期間中、34,650円での提供を行う。
Sonsig Pro Bundleは、現代的なミックスに豊かな奥行きと立体感を加えるツール群。「Sonsig Rev-A」と「Sonsig ACE」の2製品で構成。通常価格は16,500円だが、期間中、11,550円での提供を行う。
Maselec Pro Bundleは、マスタリングに求められる音質調整を実現する、Maselec公認のプロフェッショナル向けツール群。「Maselec MEA-2」と「Maselec MLA-4」の2製品で構成。通常価格は49,500円だが、期間中、34,650円での提供を行う。
なお、Maselec MEA-2とMaselec MLA-4、REV6000、LX480 Dual-Engine Reverbは、このタイミングで価格改定が実施されている。改訂価格は以下の通り。
Maselec MEA-2：33,000円
Maselec MLA-4：33,000円
REV6000：33,000円
LX480 Dual-Engine Reverb：58,300円
Essentials Reverb Bundle
Pro Reverb Bundle
Sonsig Pro Bundle
Maselec Pro Bundle
今回発売となったのは、「Essentials Reverb Bundle」「Pro Reverb Bundle」「Sonsig Pro Bundle」「Maselec Pro Bundle」の4種。
Pro Reverb Bundleは、細部までこだわりたいプロフェッショナル向けのリバーブツール群。「LX480 Dual-Engine Reverb」「REV6000」「QuantX Natural Resonance Reverb」という製品構成になっている。通常価格は49,500円だが、期間中、34,650円での提供を行う。
Sonsig Pro Bundleは、現代的なミックスに豊かな奥行きと立体感を加えるツール群。「Sonsig Rev-A」と「Sonsig ACE」の2製品で構成。通常価格は16,500円だが、期間中、11,550円での提供を行う。
Maselec Pro Bundleは、マスタリングに求められる音質調整を実現する、Maselec公認のプロフェッショナル向けツール群。「Maselec MEA-2」と「Maselec MLA-4」の2製品で構成。通常価格は49,500円だが、期間中、34,650円での提供を行う。
なお、Maselec MEA-2とMaselec MLA-4、REV6000、LX480 Dual-Engine Reverbは、このタイミングで価格改定が実施されている。改訂価格は以下の通り。
Maselec MEA-2：33,000円
Maselec MLA-4：33,000円
REV6000：33,000円
LX480 Dual-Engine Reverb：58,300円