クロスプラスからPEANUTSTシャツコレクションが登場

そろそろTシャツ1枚で過ごす季節がやってきた。そんななか、クロスプラスから、毎年大好評のPEANUTSTシャツコレクションが登場。さりげないワンポイントから主役級のデザインまで、4つのスタイルが展開されており、どれもこの夏のワードローブに欠かせないアイテムばかり。さっそくチェックしていこう。■大人の余裕を感じさせる、ジョー・クールのフロッキープリント

「スヌーピー&ウッドストックフロッキープリントTシャツ(ピンク)」(2189円)

ジョー・クールとサングラス姿のウッドストックのフロッキープリントが印象的

「スヌーピー&ウッドストックフロッキープリントTシャツ(オフホワイト)」(2189円)

「スヌーピー&ウッドストックフロッキープリントTシャツ(ネイビー)」(2189円)

「スヌーピー&ウッドストックフロッキープリントTシャツ(モカ)」(2189円)

大きめサイズでルーズに着こなしてもかわいい

「PAWPET SHOW TODAY半袖プリントTシャツ(杢グレー)」(2189円)

犬小屋の上でパペットを操るスヌーピーがかわいい。洒落の効いた「PAWPET SHOW TODAY」にも注目

「PAWPET SHOW TODAY半袖プリントTシャツ(ピンク)」(2189円)

「PAWPET SHOW TODAY半袖プリントTシャツ(チャコール)」(2189円)

「PAWPET SHOW TODAY半袖プリントTシャツ(オフベージュ)」(2189円)

「胸ポケットサガラ刺繍半袖Tシャツ(オフベージュ)」(2189円)

立体的でふわふわしたサガラ刺しゅうのワンポイントデザイン

「胸ポケットサガラ刺繍半袖Tシャツ(ネイビー)」(2189円)

「胸ポケットサガラ刺繍半袖Tシャツ(ピンク)」(2189円)

「3パターンフロントデザイン半袖Tシャツ(オフホワイト)」(2189円)

同じジョー・クールでも微妙に違う表情やポーズが見ていて飽きない楽しさを演出

「3パターンフロントデザイン半袖Tシャツ(ブラック)」(2189円)

オーバーオールからチラリと見せてもおしゃれ

「スヌーピー&ウッドストックフロッキープリントTシャツ」(2189円)は、スヌーピー扮する自由気ままな大学生・ジョー・クールの魅力を、フロッキープリントで立体的に表現した1枚。「STAY COOL THIS IS THE LIFE(クールにいこう、これが人生さ)」のメッセージが醸し出す余裕感は、まさに今の気分にぴったり。オフホワイト、ピンク、モカ、ネイビーの4色展開で、どの色を選んでもシンプルながら存在感のある仕上がりに。■遊び心満載のパペットショーデザインパペットショーをして遊ぶお茶目なスヌーピーが描かれた「PAWPET SHOW TODAY半袖プリントTシャツ」(2189円)。センターのメッセージは、「PAW」(肉球)と「PUPPET」(人形)を組み合わせた言葉遊びも秀逸。ヴィンテージ感を演出する「10-01-1995」の日付入りで、チャコール、杢グレー、ピンク、オフベージュの4色がそろう。■大人も着こなしやすいワンポイントのサガラ刺しゅう「キャラクターものは子どもっぽく見えるかも...」そんな心配を一掃してくれるのがこちら。胸ポケットにスヌーピーのサガラ刺しゅうをあしらった「胸ポケットサガラ刺繍半袖Tシャツ」(2189円)は、30代40代の女性でも自然にコーディネートに取り入れられる。ピンク、オフベージュ、ネイビーの洗練されたカラー展開もうれしい。■さまざまなポーズのジョー・クールが楽しいフロントに3つ並んだジョー・クールの刺しゅうが楽しい「3パターンフロントデザイン半袖Tシャツ」(2189円)。プリントではなく刺しゅう仕上げなので、洗濯を重ねても劣化しにくく、時間が経つほど味わい深いヴィンテージ感が楽しめる。ブラックとオフホワイトの2色展開で、どちらも1枚でサマになる頼れるアイテムだ。どのTシャツも、ほど良いゆる感のあるシルエットで1枚で今っぽく着られるのも魅力。サイズはMサイズから3Lサイズまで展開されているので、ジャストサイズでミニマルに着こなしても、大きめサイズでルーズに着こなしてもOK!本コレクションはクロスプラス オンライン、ZOZOTOWNで発売中。柄やサイズによっては在庫が少なくなっているものもあるようなので、気になるデザインがあれば早めにチェックしてみて。この夏は、お気に入りのスヌーピーTシャツで、いつものスタイルにちょっとした遊び心をプラスしてみてはいかが?※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC