約1000本のアンブレラスカイが広がる人気のアンブレラ回廊の脇に約1,000株、花の数にすると約2,500朶(だ)のあじさいが設置され、上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた空間に生まれ変わります☆

開催期間:2025年6月6日(金)〜

あじさいの品種:マジカルレボリューションシリーズ

ムーミンバレーパークの期間限定イベントとして開催されている「ムーミン谷とアンブレラ」のイベントとして「アンブレラスカイとあじさいロード」を実施。

設置されるあじさいはブルーやピンクなど、花が全部染まるのではなく美しいグラデーションがかかった、柔らかい色合いが楽しめる「マジカルレボリューション」シリーズです。

時期に応じて色が濃く変化していき、咲き終わりには紫がかった色合いに変化していくのも特徴。

空にかかる色鮮やかな傘のグラデーションと地上を飾るあじさいによる幻想的な空間が楽しめます☆

エンマの劇場の舞台と座席にテントを設置

営業時間:10:45/16:15 ※ショー終了時刻は各プログラムの公演時間により若干異なります

公演内容:

・平日『ダンス・ダンス・ウィズ・ムーミン』

・土日祝『勇気を知った少女』

エンマの劇場に舞台と座席を覆うテントが設置され、少雨時でもショー開催が可能になりました。

雨が多い梅雨の季節でも、人気のショーやキャラクターグリーティングが楽しめます。

「〜ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンとめぐるアートと物語の世界」

営業時間:ムーミンバレーパークの営業時間に準ずる

体験場所:KOKEMUS内 全12スポット

参加費:無料 ※1デーパスに『ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンとめぐるアートと物語の世界〜』が含まれます

フィンランド語で「体験」を意味する展示施設「コケムス」を巡り、ムーミンと原作者トーベ・ヤンソン氏の世界を深く知る音声ガイド「ムーミンとめぐるアートと物語の世界」

「ムーミントロール」とともに館内を巡りながら、物語の魅力と原作者トーベ・ヤンソンの芸術の世界をより深く楽しめます。

KOKEMUS 3階「ムーミン谷のあそびのひろば」で室内でもからだをめいっぱい動かそう!

体験料金:無料

対象年齢:0〜12歳

営業時間:

平日 10:30〜15:50

土日祝 10:30〜17:10

※各回30分毎の完全入れ替え制

※予告なく、営業時間を変更する可能性があります

KOKEMUS 3Fにある、子どもたちの好奇心を刺激し、五感を使って全身で遊べる「ムーミン谷のあそびのひろば」

『ムーミン』の物語に登場するシーンをモチーフにした3つのエリアで、天候にかかわらず楽しむことができます。

期間限定アーケードゲーム、二ブリングの店でチャンスが1回増量

料金:1回700円(税込)

開催期間:2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

開催場所:アーケードゲーム・二ブリングの店

期間中、アーケードゲームと二ブリングの店のチャレンジ回数を1回増量!

景品のぬいぐるみをゲットできるチャンスが増えます。

『ムーミン谷とアンブレラ』フォト&ムービーコンテスト第2期開催決定

募集期間:2025年6月7日(土)〜6月29日(日)

賞品・当選人数:

・入賞 ムーミンバレーパークオリジナル「くねくねぬいぐるみニョロニョロ」 8名

・大賞 ムーミンバレーパークオリジナル「ぬいぐるみハグムーミン」2名

応募方法:

STEP1:ムーミンバレーパークで「アンブレラ×あじさい」をテーマに写真・動画を撮影する。

STEP2:ムーミンバレーパークの公式Instagram・X・TikTokのアカウントをフォローする。

STEP3:ハッシュタグ「#アンブレラフォトコン2025」をつけて写真や動画を投稿。

沢山の応募があった第1期『ムーミン谷とアンブレラ』フォト&ムービーコンテスト「#アンブレラフォトコン2025」

好評につき第2期が開催されます。

「アンブレラ×あじさい」をテーマにInstagram・X・TikTokに「#アンブレラフォトコン2025」をつけてアンブレラとあじさいが織りなす幻想的な風景の写真や動画を投稿ください。

入賞された方には、「くねくねぬいぐるみニョロニョロ」を、大賞には「ぬいぐるみハグムーミン」がプレゼントされます。

開催中「ムーミン 80周年記念スタンプラリー」

開催期間:

第1弾:2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

第2弾:2025年7月1日(火)〜7月31日(木)

配布時間:10:00〜14:00

配布場所:はじまりの入り江エリア

『ムーミン』80周年の記念ロゴがデザインされたカードを入園された方全員にプレゼント。

カードを持って、ムーミンバレーパーク内の6ヵ所のスポットを回ってスタンプを押していきます。

スタンプを押すとムーミン屋敷をモチーフにしたアートが完成するスタンプラリーです。

※ひとり1つ限り

※無くなり次第、配布終了となります

スタンプラリー開催記念80周年限定グッズをプレゼント

開催日:2025年6月7日(土)

プレゼント品:リトルハーブ缶(絵柄ランダム)

配布時間:10:00〜

配布場所:はじまりの入り江エリア

6月7日限定で『ムーミン」80周年記念グッズをプレゼント。

ムーミンバレーパークに入園された先着450名に「リトルハーブ缶」がプレゼントされます。

※ひとり1つ限り

※無くなり次第、配布終了となります

約1000本のアンブレラスカイが広がる人気のアンブレラ回廊の脇に約1,000株のあじさいが設置され、上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた空間に大変身。

ムーミンバレーパークにて開催されている「ムーミン谷とアンブレラ」で2025年6月6日より実施される「アンブレラスカイとあじさいロード」の紹介でした☆

