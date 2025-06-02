µíÆý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È - µíÆý¤Î¹ØÆþÉÑÅÙ¡¢¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µíÆý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ç¡¢Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯2·î1Æü¡Á2·î28Æü¡¢²óÅú¼Ô¿ô¤Ï8,133¿Í¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÃ±¿È¤ª¤è¤Ó£²¿ÍÀ¤ÂÓ¤ÎµíÆý¤Î¹ØÆþÎÌ¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢£Ìó4³ä¤Î¿Í¤Ï£²½µ´Ö¤Ë1ËÜ°Ê²¼¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï2½µ´Ö¤Ë1ËÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1¤«·î¤Ë1ËÜ¤«¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4³ä¡Ê42¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£8³ä¤Î¿Í¤¬ÂçÍÆÎÌ¤ò¹ØÆþ
¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤Î8³ä¤Î¿Í¤Ï900¡Á1000ml¤ÎÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£Ìó3³ä¤Î¿Í¤ÏµíÆý¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤ÎÌó3³ä¡Ê27%¡Ë¤Î¿Í¤ÏµíÆý¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¢£Ãæ´Ö¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ì¤Ð¹ØÆþ¤·¤¿¤¤
µíÆý¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡¢500ml¤È1000ml¤ÎÃæ´Ö¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë750ml¤ÎµíÆý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤À¤È»×¤¦¡¢¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¢£Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý¡Ê750ml¡Ë¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤ËÈ¯Çä¡£1000ml¤ÎÍÆÎÌ¤Ç¤Ï°û¤ß¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨´ØÅì¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÈÎÇä
°ÂÆ£¿¿°ìÏº ¤¢¤ó¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¡¼·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î2µé¡¢Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼èÆÀ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÃ±¿È¤ª¤è¤Ó£²¿ÍÀ¤ÂÓ¤ÎµíÆý¤Î¹ØÆþÎÌ¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢£Ìó4³ä¤Î¿Í¤Ï£²½µ´Ö¤Ë1ËÜ°Ê²¼¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï2½µ´Ö¤Ë1ËÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1¤«·î¤Ë1ËÜ¤«¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4³ä¡Ê42¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£8³ä¤Î¿Í¤¬ÂçÍÆÎÌ¤ò¹ØÆþ
¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤Î8³ä¤Î¿Í¤Ï900¡Á1000ml¤ÎÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£Ìó3³ä¤Î¿Í¤ÏµíÆý¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤ÎÌó3³ä¡Ê27%¡Ë¤Î¿Í¤ÏµíÆý¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¢£Ãæ´Ö¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ì¤Ð¹ØÆþ¤·¤¿¤¤
µíÆý¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡¢500ml¤È1000ml¤ÎÃæ´Ö¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë750ml¤ÎµíÆý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤À¤È»×¤¦¡¢¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¢£Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý¡Ê750ml¡Ë¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤ËÈ¯Çä¡£1000ml¤ÎÍÆÎÌ¤Ç¤Ï°û¤ß¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨´ØÅì¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÈÎÇä
°ÂÆ£¿¿°ìÏº ¤¢¤ó¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¡¼·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î2µé¡¢Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼èÆÀ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é