ÊÆ¤ä¹á¿ÉÎÁ¤Ê¤É¡¢¿©ºà¤òËÉÙ¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÌ´¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈ¯¸«¡ª ¤·¤«¤·ÌäÂê¤¬¡Ä¡¿¥°¥é¥ó&¥°¥ë¥á 2ª
¡Ø¥°¥é¥ó&¥°¥ë¥á 2 ~´ïÍÑÉÏË³¤ÊÅ¾À¸Í¦¼Ô¤¬»Ï¤á¤ëÊÕ¶¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ~ ¡Ù¡Ê¤¨¤ê¤Þ¤··½Â¿¡§¸¶ºî¡¢¿÷ºéÍÕ¡§ºî²è¡¢ºç¸¶¿ðµª¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´16²ó¡Û
¡Ø¥°¥é¥ó&¥°¥ë¥á ~´ïÍÑÉÏË³¤ÊÅ¾À¸Í¦¼Ô¤¬»Ï¤á¤ëÊÕ¶¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ~ 1¡Á2¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡ÈÆó¥Û¥ó¡É¤ÇÊ¿ËÞ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Á°À¤¤Îµ²±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥°¥é¥ó¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¼þ°Ï¤è¤ê¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËâË¡¤¬»È¤¨¤º¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇ½ÎÏ¤â¿¤ÓÇº¤ß¡¢¤ä¤¬¤ÆÉ¸½à¤è¤ê¤â¤ä¤ä¾åÄøÅÙ¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²Ì¡¢Ãµº÷¤äºÎ¼è¡¢ÎÁÍý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¡È´ïÍÑÉÏË³¡É¤ÊËÁ¸±¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ë³«²Ö¤»¤º¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¤³¦¤Ï¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ¿ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¤Ï¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡ª ÊÕ¶¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤»¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥°¥é¥ó¤¬ºî¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ËÄà¤é¤ì¤Æ¼¡¡¹¤ÈÃç´Ö¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡© ´ïÍÑÉÏË³¤ÊËÁ¸±¼Ô¤¬Ìµ¼«³Ð¤Ë¿©¥Æ¥í¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡Ø¥°¥é¥ó&¥°¥ë¥á ~´ïÍÑÉÏË³¤ÊÅ¾À¸Í¦¼Ô¤¬»Ï¤á¤ëÊÕ¶¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ~¡Ù¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Âè1´¬¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ë¡¢4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·Âè2´¬¤è¤ê¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥°¥é¥ó&¥°¥ë¥á ~´ïÍÑÉÏË³¤ÊÅ¾À¸Í¦¼Ô¤¬»Ï¤á¤ëÊÕ¶¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ~ 1¡Á2¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡ÈÆó¥Û¥ó¡É¤ÇÊ¿ËÞ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Á°À¤¤Îµ²±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥°¥é¥ó¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¼þ°Ï¤è¤ê¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËâË¡¤¬»È¤¨¤º¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇ½ÎÏ¤â¿¤ÓÇº¤ß¡¢¤ä¤¬¤ÆÉ¸½à¤è¤ê¤â¤ä¤ä¾åÄøÅÙ¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²Ì¡¢Ãµº÷¤äºÎ¼è¡¢ÎÁÍý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¡È´ïÍÑÉÏË³¡É¤ÊËÁ¸±¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ë³«²Ö¤»¤º¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¤³¦¤Ï¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ¿ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¤Ï¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡ª ÊÕ¶¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤»¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥°¥é¥ó¤¬ºî¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ËÄà¤é¤ì¤Æ¼¡¡¹¤ÈÃç´Ö¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡© ´ïÍÑÉÏË³¤ÊËÁ¸±¼Ô¤¬Ìµ¼«³Ð¤Ë¿©¥Æ¥í¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡Ø¥°¥é¥ó&¥°¥ë¥á ~´ïÍÑÉÏË³¤ÊÅ¾À¸Í¦¼Ô¤¬»Ï¤á¤ëÊÕ¶¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ~¡Ù¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Âè1´¬¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ë¡¢4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·Âè2´¬¤è¤ê¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª