韓国観光公社 大阪支社は、2025年4月18日より神戸空港-韓国・仁川国際空港路線 大韓航空チャーター便が毎日2便就航を開始したことを記念し、2025年6月1日(日) ほっともっとフィールド神戸で行われたプロ野球「オリックス・バファローズ×埼玉西武ライオンズ」戦で、「#つながる、韓国 KOREA DAY」を開催しました。

韓国観光公社 大阪支社「#つながる、韓国 KOREA DAY」

韓国観光公社 大阪支社は、2025年4月18日より神戸空港-韓国・仁川国際空港路線 大韓航空チャーター便が毎日2便就航を開始したことを記念し、2025年6月1日(日) ほっともっとフィールド神戸で行われたプロ野球「オリックス・バファローズ×埼玉西武ライオンズ」戦で、「#つながる、韓国 KOREA DAY」を開催!。

試合開始前の特別始球式にはNCT ユウタさんが登板。

投球前には約3万4千人のほっともっとフィールド神戸来場者へ挨拶の言葉と共に、神戸空港から直行便に乗り2時間で行ける韓国への旅行をお薦めしました。

<NCT ユウタさん コメント>

僕は日韓で活動させていただいているのですが、日本はもちろん、これから韓国の素敵な所も沢山紹介していけたらなと思っています。

4月から神戸空港と韓国・仁川国際空港は直行便が毎日出ていて、韓国にはすごく素敵な食べ物、綺麗な場所が沢山あるので、2025年の夏は韓国旅行を検討してほしいな、と思います。

また、オリックス・バファローズ選手には韓国ならではの記念品として、株式会社三養ジャパン「ヤンニョムチキン味ブルダック炒め麺」100食分が贈呈されました。

会場では先着1万名の内、「ヤンニョムチキン味ブルダック炒め麺」または「ジャジャンブルダック炒め麺」の袋麺が900名に当たる抽選チャンスや、1,000名限定で大韓航空 神戸⇔ソウル(仁川)線の予約に使用できる割引クーポンのプレゼントがありました。

また場内の韓国観光公社PRブースでは韓国の観光冊子の配布と共に大韓航空の神戸-韓国・仁川路線の情報を発信し、さらに神戸から行きやすくなって夏休みの旅行先としてもぴったりな韓国旅行の魅力をPRしました。

◇概要

#つながる、韓国 KOREA DAY

日付 :2025年6月1日(日)

会場 :ほっともっとフィールド神戸(兵庫県神戸市須磨区緑台)

試合 :オリックス・バファローズ×埼玉西武ライオンズ

イベント名:#つながる、韓国 KOREA DAY

主催 :韓国観光公社

【内容】

開場〜 (14:00〜)

●韓国観光PRブース(入場後 ゲート前)

-観光資料配布

-大韓航空 神戸-韓国(仁川)路線情報発信

試合前

●オリックス・バファローズへ記念品

(ヤンニョムチキン味ブルダック炒め麺 袋麺 100名分)の贈呈

●特別始球式(NCT ユウタさん)

●スタメンキッズ入場

16:00

試合開始

試合中

●球場ビジョンで韓国観光CMの上映

●ラッキー抽選会 等

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post NCT ユウタ特別始球式に登板!韓国観光公社 大阪支社「#つながる、韓国 KOREA DAY」 appeared first on Dtimes.