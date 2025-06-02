Ëë²¼¡¦±êË²¡¢¸µÇòË²¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤ÎÁêËÐ¶¨²ñÂà¿¦¤Ë¡ÖÆÍÁ³Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£º£¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎËë²¼¡¦±êË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¨²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦½¤²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÍÁ³Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£²¿¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸µËëÆâ¡¦ËÌÀÄË²¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤ÇµÜ¾ëÌîÉô²°¤ÏÅöÌÌÊÄº¿¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë»Õ¾¢¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤È¤È¤â¤ËÆ±¤¸°ËÀª¥±ÉÍ°ìÌç¤ÎÍÂ¤«¤ê¤È¤·¤Æ°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ËÅ¾ÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±êË²¼«¿È¤ÏÀÔ¿ñÂ»½ý¤Ë¤è¤ë£·¾ì½êÏ¢Â³µÙ¾ì¤«¤éºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇÉüµ¢¡££µ¾ì½êÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ç¡¢Ëë²¼¾å°Ì¤Þ¤ÇÈÖÉÕ¤òÌá¤·¤¿²Æ¾ì½ê¤Ï£³¾¡£´ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡£´Ø¼èÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤µ¤Ê¤«¤À¤Ã¤¿¡£