お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが、大阪・よしもと漫才劇場(マンゲキ)で6月8日に開催される『グランドバトルWEST』に初参戦することが決まった。『グランドバトルWEST』は、芸歴8年目以上「極メンバー」総出演のネタバトルで、マンゲキで2ヶ月に1度行われている。マンゲキ所属のゆりやんは、2019年2月10日の『Kakeru翔GP』出演以来、約6年ぶりのネタバトル出演となる。

19年4月に極メンバーとなって以来、初のグランドバトル参戦でどんなネタを見せてくれるのか。また、緊急帰国中のゆりやんは、同日、グランドバトル以外にも『超よしもとお笑いライブ』や『森ノ宮よしもとお笑いライブSP』にも出演する。■ゆりやんレトリィバァ コメントI’m back from LA! I’m looking forward to seeing you soon ! HOLLYWOOD, right before your eyes!(LAから緊急帰国しました!みなさんに会えるのを楽しみにしています!ハリウッドが、あなたの目の前に!)<公演情報>●超よしもとお笑いライブ日時:6月8日(日)開場09:40/開演10:00/終演11:50会場:よしもと漫才劇場ネタ出演者:ザ・パンチ/とろサーモン/マヂカルラブリー/ニッポンの社長/ビスケットブラザーズ/ゆりやんレトリィバァ/天才ピアニスト/フースーヤ/吉田たち/黒帯/ザ・布団/シカノシンプ/苺ちゃんスペシャルアクト(ギャグ芸人):パーティーパーティー/たくろう きむらバンド/タレンチ コバタ/mossan/トーマス探偵倶楽部・エジソン関谷/山椒魚 フィジカル北岡ゲームコーナー(令和喜多みな実河野のゲームコーナーFES)前説:ムジンゾウ●森ノ宮よしもとお笑いライブSP日時:6月8日(日)開場10:45/開演11:00/終演12:30会場:森ノ宮よしもと漫才劇場出演:とろサーモン/ミルクボーイ/マヂカルラブリー/ビスケットブラザーズ/ゆりやんレトリィバァ/ダブルアート/20世紀/カベポスター/ドーナツ・ピーナツ/豪快キャプテン/cacao/清川雄司/マーメイド前説:満丸●グランドバトルWEST【第一部】日時:6月8日(日)開場12:15/開演12:30/終演15:05会場:よしもと漫才劇場出演:<MC>タナからイケダガチャガチャ/吉田たち/十手/ツートライブ/令和喜多みな実 河野/セルライトスパ/超速バギー/パーティーパーティー/モンスーン/ネイビーズアフロ/鬼としみちゃむ/ナナ/イチオク/ドーナツ・ピーナツ/千日前ゴールデンポップス/チェリー大作戦/たくろう/愛凛冴/天才ピアニスト/とくいち/シゲカズです/濱田祐太郎/ゆりやんレトリィバァ<UP TO YOU!サバイバルステージ>アシダヒモビッチ/アンビシャス●森ノ宮よしもとお笑いライブSP日時:6月8日(日)開場15:45/開演16:00/終演17:30会場:森ノ宮よしもと漫才劇場出演:ザ・パンチ/とろサーモン/ミルクボーイ/ビスケットブラザーズ/ゆりやんレトリィバァ/ダブルアート/ネイビーズアフロ/センリーズ/ダブルヒガシ/豪快キャプテン/cacao/清川雄司/ライムギ前説:満丸